Москвичи несут цветы к «Останкино» в память о погибших в катастрофе Ту-154 журналистах

У телецентра «Останкино» появился импровизированный мемориал в память о девяти погибших при крушении
Ту-154 журналистах телеканалов НТВ, «Звезда» и Первого канала.
съемочная группа НТВ в составе корреспондента-продюсера Михаила Лужецкого, оператора Олега Пестова и звукооператора Евгения Толстова. Первый канал представляли Дмитрий Рунков, Вадим Денисов, Александр Сойдов, «Звезду» — Павел Обухов, Александр Суранов, Валерий Ржевский. Коллеги погибших шокированы произошедшим.
Люди несут цветы к телецентру «Останкино» в знак скорби о погибших на борту Ту-154. На траурной доске фотографии всех 9 российских журналистов.Опубликовано НТВ 25 декабря 2016 г.
На борту самолета также находились артисты ансамбля имени Александрова, в том числе его художественный руководитель Валерий Халилов, глава благотворительного фонда Елизавета Глинка и начальник управления культуры Минобороны Антон Губанков.
На данный момент найдены тела 12 погибших. В Сочи уже собираются родственники пассажиров, прибыл глава Минтранса Соколов, возглавляющий госкомиссию. Также прилетел спецборт МЧС с группой водолазов.
Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших и заверил, что причины трагедии будут тщательно расследованы. Понедельник, 26 декабря, объявлен днем траура.
Первые фото из района крушения самолета Ту-154. Спасатели поднимают со дна моря тела погибших пассажиров.Опубликовано НТВ 25 декабря 2016 г.
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