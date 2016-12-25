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  • 25.12, 19:57
Москвичи несут цветы к «Останкино» в память о погибших в катастрофе Ту-154 журналистах. авиационные катастрофы и происшествия, журналистика, телевидение, телецентр Останкино, траур. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Москвичи несут цветы к «Останкино» в память о погибших в катастрофе Ту-154 журналистах

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Москвичи несут цветы к «Останкино» в память о погибших в катастрофе <nobr>Ту-154</nobr> журналистах

Москвичи несут цветы к «Останкино» в память о погибших в катастрофе Ту-154 журналистах

Москвичи несут цветы к «Останкино» в память о погибших в катастрофе <nobr>Ту-154</nobr> журналистах

    У телецентра «Останкино» появился импровизированный мемориал в память о девяти погибших при крушении Ту-154 журналистах телеканалов НТВ, «Звезда» и Первого канала.

    Москвичи и гости столицы несут цветы и свечи к траурной доске с фотографиями погибших журналистов, установленной у телецентра.

    Спецрейсом Минобороны в Сирию летела съемочная группа НТВ в составе корреспондента-продюсера Михаила Лужецкого, оператора Олега Пестова и звукооператора Евгения Толстова. Первый канал представляли Дмитрий Рунков, Вадим Денисов, Александр Сойдов, «Звезду» — Павел Обухов, Александр Суранов, Валерий Ржевский. Коллеги погибших шокированы произошедшим.

    Люди несут цветы к телецентру «Останкино» в знак скорби о погибших на борту Ту-154. На траурной доске фотографии всех 9 российских журналистов.

    Опубликовано НТВ 25 декабря 2016 г.


    На борту самолета также находились артисты ансамбля имени Александрова, в том числе его художественный руководитель Валерий Халилов, глава благотворительного фонда Елизавета Глинка и начальник управления культуры Минобороны Антон Губанков.

    На данный момент найдены тела 12 погибших. В Сочи уже собираются родственники пассажиров, прибыл глава Минтранса Соколов, возглавляющий госкомиссию. Также прилетел спецборт МЧС с группой водолазов.

    Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших и заверил, что причины трагедии будут тщательно расследованы. Понедельник, 26 декабря, объявлен днем траура.

    Первые фото из района крушения самолета Ту-154. Спасатели поднимают со дна моря тела погибших пассажиров.

    Опубликовано НТВ 25 декабря 2016 г.

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