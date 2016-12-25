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  • 25.12, 19:59
Доктор Лиза незадолго до катастрофы говорила о готовности умереть. Минобороны РФ, Сочи, авиационные катастрофы и происшествия, смерть. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Доктор Лиза незадолго до катастрофы говорила о готовности умереть

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Доктор Лиза незадолго до катастрофы говорила о готовности умереть

Доктор Лиза незадолго до катастрофы говорила о готовности умереть

Доктор Лиза незадолго до катастрофы говорила о готовности умереть

    Глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (Доктор Лиза) незадолго до полета в Сирию допускала, что может не вернуться.

    В Кремле 8 декабря Глинка получила государственную премию от Владимира Путина. Тогда она сообщила о предстоящем опасном пути в Сирию.

    Елизавета Глинка: «Завтра я лечу в Донецк, а оттуда — в Сирию, так же, как и другие добровольцы. И мы не уверены, что вернемся живыми. Потому что война — это ад на земле. И я знаю, о чем я говорю».

    Ранее сообщалось, что Ту-154 пропал с радаров после взлета с аэродрома в Адлере. На борту находились 84 пассажира и 8 членов экипажа, среди них — музыканты ансамбля имени Александрова и журналисты, в том числе съемочная группа НТВ, а также известная общественная активистка Елизавета Глинка. По данным СМИ, к настоящему времени обнаружены тела семи погибших, в Минобороны пока подтверждают данные лишь о четырех.

    Первые фото из района крушения самолета Ту-154. Спасатели поднимают со дна моря тела погибших пассажиров.

    Опубликовано НТВ 25 декабря 2016 г.

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