Доктор Лиза незадолго до катастрофы говорила о готовности умереть

Глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (Доктор Лиза) незадолго до полета в Сирию допускала, что может не вернуться.получила государственную премию от Владимира Путина. Тогда она сообщила о предстоящем опасном пути в Сирию.
Елизавета Глинка: «Завтра я лечу в Донецк, а оттуда — в Сирию, так же, как и другие добровольцы. И мы не уверены, что вернемся живыми. Потому что война — это ад на земле. И я знаю, о чем я говорю».
съемочная группа НТВ, а также известная общественная активистка Елизавета Глинка. По данным СМИ, к настоящему времени обнаружены тела семи погибших, в Минобороны пока подтверждают данные лишь о четырех.
Первые фото из района крушения самолета Ту-154. Спасатели поднимают со дна моря тела погибших пассажиров.Опубликовано НТВ 25 декабря 2016 г.
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