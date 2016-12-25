Божена Рынска поглумилась над гибелью журналистов НТВ в катастрофе Ту-154

Скандальная блогерша Евгения Курицына, более известная как Божена Рынска, поиздевалась над гибелью съемочной группы НТВ в авиакатастрофе под Сочи.Facebook Курицына выразила сожаление, что жертвами трагедии стали «всего» несколько сотрудников телеканала.
Божена Рынска: «Весь ансамбль Александрова. Весь! Нет бы весь борт НТВ… Ну почему именно музыканты?! Почему прекрасный ансамбль? Спасибо, конечно, боженьке за бонус в виде съемочной группы НТВошек, но остальные-то почему?»
«Мы диагнозы не комментируем, это к другим специалистам», — сообщили на телеканале.
пропал с радаров в 05:27 мск через две минуты после взлета. На его борту находились 92 человека: члены экипажа, военнослужащие, представители СМИ, а также музыканты ансамбля имени Александрова. Среди журналистов, оказавшихся на борту, были представители трех каналов: НТВ, Первого и «Звезды». По предварительным данным Минобороны, выживших в авиакатастрофе «не наблюдается».
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