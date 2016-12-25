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  • 25.12, 11:44

На борту разбившегося Ту-154 находилась Доктор Лиза

22 комментария
  • Фото РИА Новости, Алексей Никольский
На борту разбившегося <nobr>Ту-154</nobr> находилась Доктор Лиза

На борту разбившегося Ту-154 находилась Доктор Лиза

На борту разбившегося <nobr>Ту-154</nobr> находилась Доктор Лиза
  • Фото РИА Новости, Алексей Никольский

    • Среди пассажиров самолета Ту-154 Минобороны РФ, разбившегося недалеко от Сочи, находилась глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, также известная как Доктор Лиза.

    О том, что Елизавета Глинка находилась на борту Ту-154, сообщается на сайте Минобороны РФ. Эту информацию уже прокомментировал глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов, передает РИА Новости.

    Михаил Федотов: «Разум отказывается понимать, что ее больше нет с нами. Сердце отказывается в это верить. Мы знали, что она должна была лететь в Сирию, на авиабазу Хмеймим, чтобы отвезти медикаменты в университетский госпиталь в Латакии».

    Елизавета Глинка по профессии являлась врачом-реаниматологом. Она участвовала в работе хосписов, благотворительных фондов, оказывала помощь людям во время вооруженного конфликта на Украине, посещала госпиталь в Сирии. В начале декабря она была награждена Владимиром Путиным за выдающиеся достижения в области благотворительности и правозащитной деятельности.

    Как сообщалось, Ту-154 пропал с радаров после взлета с аэродрома в Адлере. На борту находились 84 пассажира и 8 членов экипажа, среди них — музыканты ансамбля имени Александрова и журналисты, в том числе съемочная группа НТВ.

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