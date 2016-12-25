На борту разбившегося Ту-154 находилась Доктор Лиза

Среди пассажиров самолета
РИА Новости.
Ту-154 Минобороны РФ, разбившегося недалеко от Сочи, находилась глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, также известная как Доктор Лиза.
Михаил Федотов: «Разум отказывается понимать, что ее больше нет с нами. Сердце отказывается в это верить. Мы знали, что она должна была лететь в Сирию, на авиабазу Хмеймим, чтобы отвезти медикаменты в университетский госпиталь в Латакии».
Елизавета Глинка по профессии являлась врачом-реаниматологом. Она участвовала в работе хосписов, благотворительных фондов, оказывала помощь людям во время вооруженного конфликта на Украине, посещала госпиталь в Сирии. В начале декабря она была награждена Владимиром Путиным за выдающиеся достижения в области благотворительности и правозащитной деятельности.
Как сообщалось, Ту-154 пропал с радаров после взлета с аэродрома в Адлере. На борту находились 84 пассажира и 8 членов экипажа, среди них — музыканты ансамбля имени Александрова и журналисты, в том числе съемочная группа НТВ.
Комментарии