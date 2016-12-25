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  • 25.12, 19:58
Обнаружены тела семи погибших при крушении Ту-154: фото. Минобороны РФ, Сочи, авиационные катастрофы и происшествия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Обнаружены тела семи погибших при крушении Ту-154: фото

9 комментариев
  • Фото: Артур Лебедев / ТАСС
Обнаружены тела семи погибших при крушении <nobr>Ту-154</nobr>: фото

Обнаружены тела семи погибших при крушении Ту-154: фото

Обнаружены тела семи погибших при крушении <nobr>Ту-154</nobr>: фото
  • Фото: Артур Лебедев / ТАСС

    • Обнаружены тела семи человек, погибших в результате крушения самолета Ту-154 в районе Чёрного моря под Сочи.

    Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

    Ранее со ссылкой на Минобороны РФ сообщалось об обнаружении тел четырех погибших. Всего на борту самолета находились 92 человека.

    Минобороны РФ сообщило в воскресенье утром, что с радаров пропала отметка самолета Ту-154, который выполнял плановый перелет с аэродрома Адлера. Минобороны уточнило, что фрагменты корпуса Ту-154 были обнаружены в 1,5 километра от черноморского побережья Сочи на глубине 50–70 метров.

    По последним данным военного ведомства, на борту воздушного судна находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военнослужащих, 64 артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ на авиабазу Хмеймим в Сирии, девять представителей российских СМИ (телеканалов НТВ, «Звезда», Первого канала), глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.
    Обнаружены тела семи погибших при крушении Ту-154: фото. Минобороны РФ, Сочи, авиационные катастрофы и происшествия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ
    Лебедев Артур

    Обнаружены тела семи погибших при крушении Ту-154: фото. Минобороны РФ, Сочи, авиационные катастрофы и происшествия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ
    Нина Зотина

    Обнаружены тела семи погибших при крушении Ту-154: фото. Минобороны РФ, Сочи, авиационные катастрофы и происшествия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ
    Нина Зотина


    Первые фото из района крушения самолета Ту-154. Спасатели поднимают со дна моря тела погибших пассажиров.

    Опубликовано НТВ 25 декабря 2016 г.

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