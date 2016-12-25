Обнаружены тела семи погибших при крушении Ту-154: фото

Обнаружены тела семи человек, погибших в результате крушения самолета
ТАСС сообщил источник в силовых структурах.
Ту-154 в районе Чёрного моря под Сочи.
Ранее со ссылкой на Минобороны РФ сообщалось об обнаружении тел четырех погибших. Всего на борту самолета находились 92 человека.
Минобороны РФ сообщило в воскресенье утром, что с радаров пропала отметка самолета Ту-154, который выполнял плановый перелет с аэродрома Адлера. Минобороны уточнило, что фрагменты корпуса Ту-154 были обнаружены в 1,5 километра от черноморского побережья Сочи на глубине 50–70 метров.
64 артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ на авиабазу Хмеймим в Сирии, девять представителей российских СМИ (телеканалов НТВ, «Звезда», Первого канала), глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.
Первые фото из района крушения самолета Ту-154. Спасатели поднимают со дна моря тела погибших пассажиров.Опубликовано НТВ 25 декабря 2016 г.
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