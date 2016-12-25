Эрдоган выразил соболезнования в связи с катастрофой Ту-154

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту РФ Владимиру Путину и выразил свои соболезнования в связи с крушением
пресс-служба Кремля, глава Турции «выразил самые искренние соболезнования в связи с катастрофой российского самолета Ту-154 в Сочи».
Ту-154 под Сочи.
Из сообщения Кремля: «Состоялся также обстоятельный обмен мнениями по ситуации в Сирии».
В разговоре также принял участие президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, находящийся с рабочим визитом в России, добавили в Кремле.
Самолет Минобороны РФ Ту-154 пропал с радаров утром в воскресенье через несколько минут после вылета из Сочи. На борту находились 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, артистов ансамбля песни и пляски имени Александрова и главу фонда «Справедливая помощь» Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию, чтобы поздравить военнослужащих РФ на авиабазе Хмеймим с новогодними праздниками. Вскоре выяснилось, что самолет упал в акватории Чёрного моря вблизи сочинского побережья.
объявлен днем траура.
Первые фото из района крушения самолета Ту-154. Спасатели поднимают со дна моря тела погибших пассажиров.Опубликовано НТВ 25 декабря 2016 г.
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