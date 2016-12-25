#ЖИВОЙНОВЫЙГОД
Итоги недели
Итоги недели
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 25.12, 19:57
Путин объявил 26 декабря днем траура по погибшим при крушении Ту-154. авиационные катастрофы и происшествия, Минобороны РФ, Путин, Сочи, траур. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Путин объявил 26 декабря днем траура по погибшим при крушении Ту-154

40 комментариев

Путин объявил 26 декабря днем траура по погибшим при крушении Ту-154

Путин объявил 26 декабря днем траура по погибшим при крушении <nobr>Ту-154</nobr>

    Понедельник, 26 декабря, объявлен в России общенациональным днем траура по погибшим пассажирам и членам экипажа Ту-154, разбившегося по пути из Сочи в Сирию. Об этом объявил президент РФ Владимир Путин.

    Владимир Путин, президент РФ: «Завтра в России будет объявлен общенациональный день траура».

    С связи с трауром президент отказался от участия в светомузыкальном шоу, которое должно состояться на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге 26 декабря.

    На борту самолета находились 92 человека — 8 членов экипажа и 84 пассажира. Список погибших опубликовало министерство обороны РФ. В нем значатся Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, директор департамента культуры Минобороны Антон Губанков и руководитель и 63 сотрудника ансамбля имени Александрова, а также съемочные группы телеканалов НТВ, «Звезда» и Первого канала.

    Самолет разбился при наборе высоты вскоре после взлета с аэродрома Адлера. Основная часть обломков найдена в 6 км от побережья в районе Сочи на глубине 50–70 метров. По последним данным, обнаружены тела семи человек.

    Первые фото из района крушения самолета Ту-154. Спасатели поднимают со дна моря тела погибших пассажиров.

    Опубликовано НТВ 25 декабря 2016 г.

    Новости по теме

    Крушение Ту-154 Минобороны РФ

    Все новости по теме

    Связанные
    новости

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru