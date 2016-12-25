Путин объявил 26 декабря днем траура по погибшим при крушении Ту-154

Понедельник, 26 декабря, объявлен в России общенациональным днем траура по погибшим пассажирам и членам экипажа
Ту-154, разбившегося по пути из Сочи в Сирию. Об этом объявил президент РФ Владимир Путин.
С связи с трауром президент отказался от участия в светомузыкальном шоу, которое должно состояться на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге 26 декабря.
На борту самолета находились 92 человека — 8 членов экипажа и 84 пассажира. Список погибших опубликовало министерство обороны РФ. В нем значатся Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, директор департамента культуры Минобороны Антон Губанков и руководитель и 63 сотрудника ансамбля имени Александрова, а также съемочные группы телеканалов НТВ, «Звезда» и Первого канала.
в 6 км от побережья в районе Сочи на глубине 50–70 метров. По последним данным, обнаружены тела семи человек.
Первые фото из района крушения самолета Ту-154. Спасатели поднимают со дна моря тела погибших пассажиров.Опубликовано НТВ 25 декабря 2016 г.
Комментарии