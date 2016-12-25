#ЖИВОЙНОВЫЙГОД
Чудо техники
Чудо техники 12+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 25.12, 11:44

Большая часть обломков Ту-154 находится в 6 км от берега

комментировать

Большая часть обломков Ту-154 находится в 6 км от берега

Большая часть обломков <nobr>Ту-154</nobr> находится в 6 км от берега

Точка массового скопления обломков Ту-154, разбившегося по пути из Сочи в Сирию, находится в 6 км от береговой линии, сообщили в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России.

В зоне массового скопления обломков работает шесть судов. Источник в экстренных службах города сообщил «Интерфаксу», что обнаружены тела нескольких человек с этого борта. По его словам, речь идет о пяти-семи погибших.

МЧС планирует увеличить группировку судов в районе падения самолета еще на три корабля.

Ориентировочная глубина в точке массового скопления обломков — от 80 до 110 метров. В готовности находятся 50 водолазов, которые имеют допуск к работам на глубинах от 20 до 90 метров.

В течение двух часов в районе крушения планируется доставить подводный глубоководный аппарат «Фалькон», который будет задействован в точке скопления обломков на траверсе мыса Видный.

На борту Ту-154 находились 92 человека. Минобороны опубликовало списки членов экипажа и пассажиров, среди которых числится Елизавета Глинка, более известная как Доктор Лиза, начальник управления культуры Минобороны Антон Губанков и художественный руководитель Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, генерал-лейтенант Валерий Халилов. Ансамбль летел поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим.

Помимо военных и артистов, в Сирию летели съемочные группы телеканалов НТВ, «Звезда» и Первого канала.

Самолет разбился при наборе высоты. По предварительным данным, экипаж мог столкнуться с критической неисправностью. Возбуждено уголовное дело.

Новости по теме

Крушение Ту-154 Минобороны РФ

Все новости по теме

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru