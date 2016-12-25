Большая часть обломков Ту-154 находится в 6 км от берега

Точка массового скопления обломков
Интерфаксу», что обнаружены тела нескольких человек с этого борта. По его словам, речь идет о пяти-семи погибших.
Ту-154, разбившегося по пути из Сочи в Сирию, находится в 6 км от береговой линии, сообщили в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России.
МЧС планирует увеличить группировку судов в районе падения самолета еще на три корабля.
Ориентировочная глубина в точке массового скопления обломков — от 80 до 110 метров. В готовности находятся 50 водолазов, которые имеют допуск к работам на глубинах от 20 до 90 метров.
В течение двух часов в районе крушения планируется доставить подводный глубоководный аппарат «Фалькон», который будет задействован в точке скопления обломков на траверсе мыса Видный.
опубликовало списки членов экипажа и пассажиров, среди которых числится Елизавета Глинка, более известная как Доктор Лиза, начальник управления культуры Минобороны Антон Губанков и художественный руководитель Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, генерал-лейтенант Валерий Халилов. Ансамбль летел поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим.
Помимо военных и артистов, в Сирию летели съемочные группы телеканалов НТВ, «Звезда» и Первого канала.
Самолет разбился при наборе высоты. По предварительным данным, экипаж мог столкнуться с критической неисправностью. Возбуждено уголовное дело.
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