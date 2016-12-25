Возможной причиной крушения Ту-154 назвали критическую неисправность

Техническая неисправность или ошибка пилотирования рассматриваются в качестве основных версий крушения
Интерфакса» в экстренных службах, по предварительным данным, при наборе высоты «экипаж столкнулся с технической неисправностью критического характера, которая привела к катастрофе».
Ту-154 Минобороны РФ, летевшего из Сочи в Сирию.
Возможная ошибка пилотирования также не исключается. При этом источники подчеркивают, что пилоты были очень опытные, с большим налетом часов на воздушных судах данного типа. Метеоусловия в районе Сочи простые — хорошая видимость и слабый ветер.
Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия». Для расследования авиакатастрофы создана оперативно-следственная группа в составе следователей военного следственного отдела СКР по Сочинскому гарнизону, а также криминалистов военного следственного управления Следственного комитета.
Военные следователи СК изымают документы и допрашивают лиц, готовивших Ту-154 к вылету в Сирию. В Сочи он прибыл из подмосковного Чкаловска на дозаправку. На борту самолета находились 8 членов экипажа и 83 пассажира: 68 музыкантов ансамбля имени Александрова, девять представителей СМИ, шесть сопровождающих.
Комментарии