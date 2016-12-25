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  • 25.12, 11:47
Возможной причиной крушения Ту-154 назвали критическую неисправность. авиационные катастрофы и происшествия, Минобороны РФ, самолеты, Сочи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Возможной причиной крушения Ту-154 назвали критическую неисправность

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Возможной причиной крушения Ту-154 назвали критическую неисправность

Возможной причиной крушения <nobr>Ту-154</nobr> назвали критическую неисправность

    Техническая неисправность или ошибка пилотирования рассматриваются в качестве основных версий крушения Ту-154 Минобороны РФ, летевшего из Сочи в Сирию.

    По словам источника «Интерфакса» в экстренных службах, по предварительным данным, при наборе высоты «экипаж столкнулся с технической неисправностью критического характера, которая привела к катастрофе».

    Возможная ошибка пилотирования также не исключается. При этом источники подчеркивают, что пилоты были очень опытные, с большим налетом часов на воздушных судах данного типа. Метеоусловия в районе Сочи простые — хорошая видимость и слабый ветер.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия». Для расследования авиакатастрофы создана оперативно-следственная группа в составе следователей военного следственного отдела СКР по Сочинскому гарнизону, а также криминалистов военного следственного управления Следственного комитета.

    Военные следователи СК изымают документы и допрашивают лиц, готовивших Ту-154 к вылету в Сирию. В Сочи он прибыл из подмосковного Чкаловска на дозаправку. На борту самолета находились 8 членов экипажа и 83 пассажира: 68 музыкантов ансамбля имени Александрова, девять представителей СМИ, шесть сопровождающих.

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