Гибель артистов из ансамбля имени Александрова стала потерей для всего мира

Большинство пассажиров потерпевшего крушение
несут цветы к репетиционной базе ансамбля, но осознать, что Россия потеряла, пока никто не может.
ТУ-154 были артистами Ансамбля песни и пляски имени Александрова.
Уже известно, что на борту разбившегося самолета находился художественный руководитель ансамбля имени Александрова, генерал-лейтенант Валерий Халилов. Он был одним из организаторов и руководителей традиционного теперь уже международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня», который ежегодно проводится на Красной площади.
Под личным руководством Халилова сегодня на авиабазе Хмеймим должно было пройти праздничное выступление для военнослужащих. В концертной программе были задействованы больше 60 артистов хора Александрова. В том числе и молодые супруги Олег и Екатерина Корзановы. Пара, танцующая в балете ансамбля, объехала весь мир. Их русские народные танцы не оставляли равнодушным никого, приводя иностранцев в восторг. В перерывах между гастролями Екатерина Корзанова вела кружок в детском ансамбле «Радуга». У супругов остался маленький ребенок.
Также стало известно, что в крушении погибли молодые артисты Ралина Гильманова и ее возлюбленный Михаил. По словам коллег, после Нового года у них была запланирована свадьба. Соболезнования родным артистов сейчас приходят со всего мира.
Ежегодно ансамбль Александрова давал десятки выступлений на лучших концертных площадках мира. Одно из самых пронзительных выступлений российского коллектива прошло в Ватикане. Тогда главным зрителем был папа римский Иоанн Павел II.
Внук основателя ансамбля Евгений Александров сказал ранее, что, если нет хора, нет и ансамбля. Но ансамбль все-таки будет жить. Хотя бы потому, что одна хорошая новость сегодня пришла. Ведущий солист ансамбля Вадим Ананьев, который тоже должен был лететь в Сирию, остался дома. У Вадима родился сын.
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Алексея Прокина.
Москвичи несут цветы к зданию Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова в память о поги…Опубликовано НТВ 25 декабря 2016 г.
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