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  • 25.12, 19:59
Журналисты НТВ шокированы трагической гибелью коллег в катастрофе Ту-154. авиационные катастрофы и происшествия, Минобороны РФ, НТВ, Сочи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Журналисты НТВ шокированы трагической гибелью коллег в катастрофе Ту-154

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Журналисты НТВ шокированы трагической гибелью коллег в катастрофе <nobr>Ту-154</nobr>

Журналисты НТВ шокированы трагической гибелью коллег в катастрофе Ту-154

Журналисты НТВ шокированы трагической гибелью коллег в катастрофе <nobr>Ту-154</nobr>

    Коллеги соболезнуют в связи с гибелью корреспондента-продюсера НТВ Михаила Лужецкого, оператора Олега Пестова и звукооператора Евгения Толстова при крушении Ту-154 в районе Сочи.

    Оператор НТВ Олег Пестов и звукооператор Евгений Толстов во всех горячих точках работали, как правило, вместе. И в командировку в Сирию они снова летели вместе.

    Олег Пестов работал во всех горячих точках — он был на чеченской войне, на Майдане на Украине, работал в Донецкой и Луганской народных республиках. Когда началась операция российских ВКС в Сирии, он сказал, что его долг — поехать туда. Но даже находясь на передовой, Олег всегда надевал пиджак. Говорил, что оператор обязан выглядеть достойно. А дома его всегда ждали жена и двое сыновей.

    Евгений Толстов никогда не переставал удивляться окружающему миру. Он почти всегда, в любую командировку, брал с собой фотоаппарат, а потом радовал друзей фотографиями животных и природы. В его аккаунте в одной из соцсетей всегда можно было увидеть фотографии его любимой Оленьки. Только так он называл свою жену. Евгений был среди тех журналистов, кто сопровождал самый первый гуманитарный конвой в Донецкую и Луганскую народные республики. А потом были новые командировки в горячие точки.

    Самое первое испытание в горячей точке у Михаила Лужецкого было в Славянске. В этот город, ставший символом мужества и сопротивления небольшой группы ополченцев, он попал в самый разгар боев. Тогда журналисты все вместе прятались в подвалах единственной уцелевшей гостиницы. Но едва обстрелы прекращались, поднимались наверх, чтобы зафиксировать новые жертвы среди мирного населения. Михаил каждый раз переживал, что за него будет волноваться мама. А едва вернувшись из командировки, снова просился в Донецк.

    По трагическому стечению обстоятельств единственная фотография разбившегося самолета сделана именно Евгением Толстовым. Перед вылетом рейса, из которого уже никто не вернется.

    Опубликовано Евгением Толстовым 24 декабря 2016 г.


    Первые фото из района крушения самолета Ту-154. Спасатели поднимают со дна моря тела погибших пассажиров.

    Опубликовано НТВ 25 декабря 2016 г.

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