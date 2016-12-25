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  • 25.12, 19:59
Мировая общественность соболезнует в связи с катастрофой Ту-154. авиационные катастрофы и происшествия, Минобороны РФ, Сочи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Мировая общественность соболезнует в связи с катастрофой Ту-154

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Мировая общественность соболезнует в связи с катастрофой Ту-154

Мировая общественность соболезнует в связи с катастрофой <nobr>Ту-154</nobr>

    Мировые лидеры и известные политики выразили свои соболезнования в связи с крушением самолета Ту-154 Минобороны РФ, на борту которого находились 92 человека.

    Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования президенту Российской Федерации Владимиру Путину, выразив соболезнования родным и близким погибших, а также всему российскому народу.

    Из телеграммы Нурсултана Назарбаева: «Глава государства с глубоким прискорбием воспринял печальное известие о трагической гибели российских граждан в результате крушения самолета министерства обороны РФ в районе города Сочи».

    Президент Армении Серж Саргсян также направил телеграмму соболезнования Путину в связи с авиакатастрофой.

    Серж Саргсян: «Выражаю мои глубокие соболезнования, слова поддержки и сочувствия Вам, семьям и родным погибших и всему братскому народу России, желаю стойкости и мужества, чтобы пережить эту трагедию».

    Президент Абхазии Рауль Хаджимба выразил соболезнования руководству РФ в связи с крушением самолета Ту-154, отметив, что передает слова сочувствия и поддержки тем, кто потерял своих родных и близких в этой авиакатастрофе.

    Официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касеми также выразил свои соболезнования и передал слова поддержки россиянам. Соболезнования в связи с трагедией выразил и посол США в РФ Джон Теффт.

    Джон Теффт: «Наши мысли и молитвы с родными и близкими всех на борту Ту-154 и с русским народом».

    Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд выразил соболезнования России в связи с крушением самолета, отметив, что думает о семьях и близких погибших «в этот печальный для России день».

    Самолет Минобороны РФ разбился при наборе высоты вскоре после взлета с аэродрома Адлера. Основная часть обломков найдена в 6 км от побережья в районе Сочи на глубине 50–70 метров. По последним данным, обнаружены тела 12 человек. Всего на борту самолета находились 92 человека — 8 членов экипажа и 84 пассажира. Список погибших опубликовало министерство обороны РФ.

    Понедельник, 26 декабря, объявлен в России общенациональным днем траура по погибшим пассажирам и членам экипажа Ту-154.

    Первые фото из района крушения самолета Ту-154. Спасатели поднимают со дна моря тела погибших пассажиров.

    Опубликовано НТВ 25 декабря 2016 г.

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