Мировая общественность соболезнует в связи с катастрофой Ту-154

Мировые лидеры и известные политики выразили свои соболезнования в связи с крушением самолета
Ту-154 Минобороны РФ, на борту которого находились 92 человека.
Из телеграммы Нурсултана Назарбаева: «Глава государства с глубоким прискорбием воспринял печальное известие о трагической гибели российских граждан в результате крушения самолета министерства обороны РФ в районе города Сочи».
Президент Армении Серж Саргсян также направил телеграмму соболезнования Путину в связи с авиакатастрофой.
Серж Саргсян: «Выражаю мои глубокие соболезнования, слова поддержки и сочувствия Вам, семьям и родным погибших и всему братскому народу России, желаю стойкости и мужества, чтобы пережить эту трагедию».
Президент Абхазии Рауль Хаджимба выразил соболезнования руководству РФ в связи с крушением самолета Ту-154, отметив, что передает слова сочувствия и поддержки тем, кто потерял своих родных и близких в этой авиакатастрофе.
Официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касеми также выразил свои соболезнования и передал слова поддержки россиянам. Соболезнования в связи с трагедией выразил и посол США в РФ Джон Теффт.
Джон Теффт: «Наши мысли и молитвы с родными и близкими всех на борту Ту-154 и с русским народом».
Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд выразил соболезнования России в связи с крушением самолета, отметив, что думает о семьях и близких погибших «в этот печальный для России день».
Самолет Минобороны РФ разбился при наборе высоты вскоре после взлета с аэродрома Адлера. Основная часть обломков найдена в 6 км от побережья в районе Сочи на глубине 50–70 метров. По последним данным, обнаружены тела 12 человек. Всего на борту самолета находились 92 человека — 8 членов экипажа и 84 пассажира. Список погибших опубликовало министерство обороны РФ.
Понедельник, 26 декабря, объявлен в России общенациональным днем траура по погибшим пассажирам и членам экипажа Ту-154.
Первые фото из района крушения самолета Ту-154. Спасатели поднимают со дна моря тела погибших пассажиров.Опубликовано НТВ 25 декабря 2016 г.
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