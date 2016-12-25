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  • 25.12, 19:59
Путин поручил провести тщательное расследование крушения Ту-154. авиационные катастрофы и происшествия, Минобороны РФ, Путин, траур. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Путин поручил провести тщательное расследование крушения Ту-154

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Путин поручил провести тщательное расследование крушения Ту-154

Путин поручил провести тщательное расследование крушения <nobr>Ту-154</nobr>

    Причины крушения самолета Ту-154 Минобороны РФ будут тщательно расследованы, заявил президент РФ Владимир Путин.

    Глава государства выразил соболезнования семьям погибших и заверил, что им будет оказана вся необходимая помощь. На борту потерпевшего крушение самолета находились 8 членов экипажа и 84 пассажира. Это военнослужащие, известный общественный активист Елизавета Глинка, артисты ансамбля имени Александрова и журналисты, в том числе съемочная группа НТВ.

    Владимир Путин, президент РФ: «Хотелось бы выразить самые искренние соболезнования семьям наших граждан, погибших в результате авиационной катастрофы над Черным морем сегодня утром. Правительству поручено сформировать комиссию, которую возглавит министр транспорта. Будет проведено тщательное расследование причин катастрофы и сделано все, чтобы оказать поддержку семьям погибших. Завтра в России будет объявлен общенациональный траур».

    Это заявление Владимир Путин сделал в Санкт-Петербурге. Сегодня президент вместе с лидером Казахстана Нурсултаном Назарбаевым осмотрел производство на одном из заводов, выпускающем технические устройства для автомобильной и авиационной промышленности.

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