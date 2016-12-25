Путин поручил Медведеву сформировать госкомиссию по расследованию катастрофы Ту-154

Госкомиссию по расследованию катастрофы
Ту-154 под Сочи сформирует председатель правительства РФ Дмитрий Медведев по поручению президента Владимира Путина. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба Кремля.
съемочная группа НТВ, а также общественный активист Доктор Лиза.
сайте кабинета министров сообщается, что целью создаваемой комиссии будет выяснение обстоятельств случившегося и оказание помощи семьям погибших. По поручению Дмитрия Медведева, комиссию, в которую войдут представители всех ключевых ведомств, возглавит министр транспорта Максим Соколов, который уже направился к месту трагедии.
Первые фото из района крушения самолета Ту-154. Спасатели поднимают со дна моря тела погибших пассажиров.Опубликовано НТВ 25 декабря 2016 г.
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