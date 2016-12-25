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  • 25.12, 19:59
Путин поручил Медведеву сформировать госкомиссию по расследованию катастрофы Ту-154. авиационные катастрофы и происшествия, Медведев, Минобороны РФ, Путин, Сочи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Путин поручил Медведеву сформировать госкомиссию по расследованию катастрофы Ту-154

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Путин поручил Медведеву сформировать госкомиссию по расследованию катастрофы Ту-154

Путин поручил Медведеву сформировать госкомиссию по расследованию катастрофы <nobr>Ту-154</nobr>

    Госкомиссию по расследованию катастрофы Ту-154 под Сочи сформирует председатель правительства РФ Дмитрий Медведев по поручению президента Владимира Путина. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба Кремля.

    В сообщении отмечается, что глава государства «выразил самые глубокие соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе».

    Ту-154 Минобороны РФ пропал с радаров через несколько минут после вылета с аэродрома Адлера. На борту потерпевшего крушение самолета находились 8 членов экипажа и 84 пассажира. Это военнослужащие Вооруженных сил, артисты ансамбля имени Александрова и журналисты. На борту находилась съемочная группа НТВ, а также общественный активист Доктор Лиза.

    На сайте кабинета министров сообщается, что целью создаваемой комиссии будет выяснение обстоятельств случившегося и оказание помощи семьям погибших. По поручению Дмитрия Медведева, комиссию, в которую войдут представители всех ключевых ведомств, возглавит министр транспорта Максим Соколов, который уже направился к месту трагедии.

    Первые фото из района крушения самолета Ту-154. Спасатели поднимают со дна моря тела погибших пассажиров.

    Опубликовано НТВ 25 декабря 2016 г.

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