РФ призвала Великобританию объяснить происхождение «гуляющих» отравляющих веществ

Глава российской делегации в Организации по запрету химоружия (ОЗХО) призвал Великобританию сообщить, какая работа ведется в лаборатории
Портон-Даун, а также объяснить, почему в стране «гуляют» отравляющие химические вещества.
Глава российской делегации в ОЗХО Георгий Каламанов выступил на сессии Организации по запрещению химического оружия и напомнил, что с момента отравления Сергея и Юлии Скрипалей прошли 4 месяца, однако о ходе расследования до сих пор ничего не известно.
Георгий Каламанов: «Думается, что настало время, чтобы власти Великобритании сами, наконец, четко объяснили, какие работы ведутся в лаборатории Портон-Дауна — центре по защите от химоружия, где, собственно, производился тот самый токсичный химикат, который относится к массиву изучаемых в западных странах новых нервнопаралитических веществ под названием „Новичок“. Надо, чтобы Великобритания сообщила в ОЗХО, почему у них в стране „гуляют“ отравляющие вещества».
Британцы отказываются сотрудничать с Россией и по-прежнему не пускают к пострадавшим российских дипломатов. При этом Лондон позволяет себе бездоказательно обвинять Москву в очередном инциденте с применением химических веществ и требует объяснений. Каламанов подчеркнул, что эти требования необоснованны, тем более, что разобраться в происходящем не могут даже британские спецслужбы.
Накануне сообщалось, что 45-летний Чарли Роули, пострадавший в результате отравления в британском городе Эймсбери, пришел в себя.
Георгий Каламанов: «Думается, что настало время, чтобы власти Великобритании сами, наконец, четко объяснили, какие работы ведутся в лаборатории Портон-Дауна — центре по защите от химоружия, где, собственно, производился тот самый токсичный химикат, который относится к массиву изучаемых в западных странах новых нервнопаралитических веществ под названием „Новичок“. Надо, чтобы Великобритания сообщила в ОЗХО, почему у них в стране „гуляют“ отравляющие вещества».
Британцы отказываются сотрудничать с Россией и по-прежнему не пускают к пострадавшим российских дипломатов. При этом Лондон позволяет себе бездоказательно обвинять Москву в очередном инциденте с применением химических веществ и требует объяснений. Каламанов подчеркнул, что эти требования необоснованны, тем более, что разобраться в происходящем не могут даже британские спецслужбы.
Накануне сообщалось, что 45-летний Чарли Роули, пострадавший в результате отравления в британском городе Эймсбери, пришел в себя.
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