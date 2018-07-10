Отравленный в Эймсбери британец пришел в сознание

45-летний Чарли Роули, пострадавший в результате отравления в британском городе Эймсбери, пришел в себя.
Как соощила Национальная служба здравоохранения Англии, с состоянии Чарли Роули наступило «маленькое, но важное улучшение»: сейчас мужчина находится в критическом, но стабильном состоянии, и теперь он в сознании.
Напомним, 4 июля британская полиция объявила, что в городе Эймсбери были найдены без сознания 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджес. Их доставили в больницу. В минувшие выходные Стерджес скончалась.
В Скотленд-Ярде полагают, что 44-летняя Дон Стерджесс и 45-летний Чарльз Роули, пострадавшие в Эймсбери, могли получить дозу отравления, потрогав руками контейнер с отравляющим веществом. Сосед Стерджес и Роули рассказал, что они употребляли наркотики. Он предположил, что пострадавшие увидели нечто похожее на наркотики и поэтому взяли это в руки.
В британской полиции заявили, что пара была отравлена нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», от которого, по утверждению Лондона, ранее в Солсбери пострадали Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В инциденте со Скрипалями власти Великобритании без каких-либо доказательств обвинили Россию. Великобритания и еще ряд стран выслали около сотни российских дипломатов.
Напомним, 4 июля британская полиция объявила, что в городе Эймсбери были найдены без сознания 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджес. Их доставили в больницу. В минувшие выходные Стерджес скончалась.
В Скотленд-Ярде полагают, что 44-летняя Дон Стерджесс и 45-летний Чарльз Роули, пострадавшие в Эймсбери, могли получить дозу отравления, потрогав руками контейнер с отравляющим веществом. Сосед Стерджес и Роули рассказал, что они употребляли наркотики. Он предположил, что пострадавшие увидели нечто похожее на наркотики и поэтому взяли это в руки.
В британской полиции заявили, что пара была отравлена нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», от которого, по утверждению Лондона, ранее в Солсбери пострадали Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В инциденте со Скрипалями власти Великобритании без каких-либо доказательств обвинили Россию. Великобритания и еще ряд стран выслали около сотни российских дипломатов.
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