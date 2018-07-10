    МИД РФ назвал «старой доброй мантрой» новые обвинения Лондона в адрес Москвы. Великобритания, МИД РФ, отравление. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМИД РФ назвал «старой доброй мантрой» новые обвинения Лондона в адрес Москвы

    МИД РФ назвал «старой доброй мантрой» новые обвинения Лондона в адрес Москвы

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    МИД РФ назвал «старой доброй мантрой» новые обвинения Лондона в адрес Москвы

    МИД РФ назвал «старой доброй мантрой» новые обвинения Лондона в адрес Москвы

      Обвинения главы Минобороны Великобритании в адрес Москвы по инциденту в Эймсбери прокомментировали в российском МИДе.

      В ведомстве назвали эти заявления «старой доброй мантрой» на тему «это сделали русские» и призвали Лондон заняться настоящим расследованием. Глава Комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачёв заявил, что ответственность за гибель англичанки в Эймсбери лежит на Великобритании. Косачёв отметил, что расследование инцидента не организовано должным образом и крайне политизировано.

      В минувшее воскресенье скончалась гражданка Великобритании Дон Стерджес. Как утверждают местные правоохранители, 30 июня она вместе со своим спутником пострадала от нервно-паралитического газа.

      смотретьСкотленд-Ярд не связывает отравление в Эймсбери с делом Скрипалей
      Скотленд-Ярд не связывает отравление в Эймсбери с делом Скрипалей
      В самом Соединенном Королевстве нет единого мнения о случившемся. Британский министр обороны обвиняет в произошедшем Россию, но не приводит доказательств. В Скотленд-Ярде не видят никакой связи между нашей страной и событиями в Эймсбери. Наконец, в британском МВД заявляют, что проводить параллели между преступлением в Эймсбери и отравлением Скрипалей нельзя, потому что в деле не хватает улик.

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