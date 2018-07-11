Путин поздравил Макрона с выходом Франции в финал ЧМ-2018

Президент России поздравил французского коллегу с победой национальной сборной в матче ½ финала чемпионата мира по футболу.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля, сразу после завершения полуфинального матча чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Бельгии Владимир Путин связался по телефону с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном, болевшим за национальную команду на этом матче. Российский лидер поздравил Макрона и всех французских болельщиков с победой их сборной в этой игре и выходом в финал чемпионата мира.
Также сообщается, что президент России приветствовал по телефону бельгийского короля Филиппа, который присутствовал на матче в Санкт-Петербурге, подчеркнув, что бельгийская сборная на протяжении всего турнира демонстрировала высококлассный футбол.
В первом из полуфинальных матчей ЧМ-2018 сборная Франции обыграла Бельгию со счетом 1:0. Лучшим игроком матча стал Самюэль Умтити, забивший единственный гол.
Сборная Франции в третий раз в истории вышла в финал чемпионата мира по футболу. Соперник французов станет известен 11 июля по итогам матча между сборными Хорватии и Англии, который состоится на московском стадионе «Лужники». Начало в 21:00. А финальный матч мирового первенства пройдет на этой же спортивной арене 15 июля.
Также сообщается, что президент России приветствовал по телефону бельгийского короля Филиппа, который присутствовал на матче в Санкт-Петербурге, подчеркнув, что бельгийская сборная на протяжении всего турнира демонстрировала высококлассный футбол.
В первом из полуфинальных матчей ЧМ-2018 сборная Франции обыграла Бельгию со счетом 1:0. Лучшим игроком матча стал Самюэль Умтити, забивший единственный гол.
Сборная Франции в третий раз в истории вышла в финал чемпионата мира по футболу. Соперник французов станет известен 11 июля по итогам матча между сборными Хорватии и Англии, который состоится на московском стадионе «Лужники». Начало в 21:00. А финальный матч мирового первенства пройдет на этой же спортивной арене 15 июля.
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