Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в
Санкт-Петербург, чтобы поддержать сборную своей страны в полуфинальном матче чемпионата мира по футболу против команды Бельгии.
Это первый визит Макрона в РФ в рамках мирового первенства. Французский лидер прибыл в северную столицу без супруги за час до начала игры.
Как сообщили ранее ТАСС в посольстве Франции в РФ, сразу после окончания матча президент республики вернется в Париж.
Во французскую делегацию также входят министр спорта Лора Флессель, которая посещает матч с участием сборной страны уже во второй раз, и известный в прошлом футболист Жан-Пьер Папен.
Со стороны Бельгии на матче будут присутствовать король Филипп и вице-премьер, министр иностранных дел Дидье Рейндерс.
Отмечается, что перед началом матча президент Франции Эммануэль Макрон и король бельгийцев Филипп обменялись рукопожатиями и провели краткую беседу на трибуне.
Ранее в Кремле сообщили, что Эммануэль Макрон прилетит в Петербург исключительно на матч и сразу после этого покинет Россию. Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков добавил, что график Владимира Путина не предусматривает посещение этого матча.
В матче Франция — Бельгия после первого тайма зафиксирована нулевая ничья.
Как сообщили ранее ТАСС в посольстве Франции в РФ, сразу после окончания матча президент республики вернется в Париж.
Во французскую делегацию также входят министр спорта Лора Флессель, которая посещает матч с участием сборной страны уже во второй раз, и известный в прошлом футболист Жан-Пьер Папен.
Со стороны Бельгии на матче будут присутствовать король Филипп и вице-премьер, министр иностранных дел Дидье Рейндерс.
Отмечается, что перед началом матча президент Франции Эммануэль Макрон и король бельгийцев Филипп обменялись рукопожатиями и провели краткую беседу на трибуне.
Ранее в Кремле сообщили, что Эммануэль Макрон прилетит в Петербург исключительно на матч и сразу после этого покинет Россию. Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков добавил, что график Владимира Путина не предусматривает посещение этого матча.
В матче Франция — Бельгия после первого тайма зафиксирована нулевая ничья.
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