После вылета Бразилии с ЧМ-2018 турнир превратился в чемпионат Европы

Сборная Бельгии обыграла бразильцев в матче ¼ финала чемпионата мира в России. Встреча в Казани завершилась со счетом 2:1 в пользу бельгийцев.
Счет в матче был открыт на 13-й минуте. Игрок бразильской команды Фернандиньо поразил свои ворота. Второй гол бразильцам забил Кевин де Брёйне (31). На 76-й минуте встречи полузащитник сборной Бразилии сумел отправить единственный мяч в ворота бельгийцев.
Лучшим игроком матча был признан полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брёйне.
В полуфинале футболисты сборной Бельгии сыграют с командой Франции, победившей ранее уругвайцев со счетом 2:0. Матч пройдет 10 июля в Санкт-Петербурге.
Лучшим игроком матча был признан полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брёйне.
В полуфинале футболисты сборной Бельгии сыграют с командой Франции, победившей ранее уругвайцев со счетом 2:0. Матч пройдет 10 июля в Санкт-Петербурге.
Комментарии