    После вылета Бразилии с ЧМ-2018 турнир превратился в чемпионат Европы

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    • Фото: Бобылев Сергей / ТАСС
    После вылета Бразилии с <nobr>ЧМ-2018</nobr> турнир превратился в чемпионат Европы

    После вылета Бразилии с ЧМ-2018 турнир превратился в чемпионат Европы

    После вылета Бразилии с <nobr>ЧМ-2018</nobr> турнир превратился в чемпионат Европы
  • Фото: Бобылев Сергей / ТАСС

    • Сборная Бельгии обыграла бразильцев в матче ¼ финала чемпионата мира в России. Встреча в Казани завершилась со счетом 2:1 в пользу бельгийцев.

    Счет в матче был открыт на 13-й минуте. Игрок бразильской команды Фернандиньо поразил свои ворота. Второй гол бразильцам забил Кевин де Брёйне (31). На 76-й минуте встречи полузащитник сборной Бразилии сумел отправить единственный мяч в ворота бельгийцев.

    Лучшим игроком матча был признан полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брёйне.

    В полуфинале футболисты сборной Бельгии сыграют с командой Франции, победившей ранее уругвайцев со счетом 2:0. Матч пройдет 10 июля в Санкт-Петербурге.

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