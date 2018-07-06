Франция обыграла Уругвай и вышла в полуфинал ЧМ-2018

Сборная Франции обыграла команду Уругвая и стала первым полуфиналистом чемпионата мира по футболу, проходящего в России.
Матч в Нижнем Новгороде завершился со счетом 2:0 в пользу французов. Счет на 40-й минуте открыл защитник Рафаэль Варан после подачи Антуана Гризманна со стандарта. Второй гол на 61-й минуте забил Гризманн: удар был нанесен из-за пределов штрафной прямо по центру ворот. Рикошетом от перчаток мяч взмыл вверх и аккуратно приземлился в ворота.
Встреча сборных Франции и Уругвая проходила на стадионе в Нижнем Новгороде при аншлаге. Вместимость арены составляет более 43 тысяч зрителей. Этот матч стал для города последним в рамках чемпионата мира.
На следующем этапе Франции предстоит встретиться с победителем игры Бразилия — Бельгия, которая сегодня состоится в Казани.
Сайт НТВ.Ru вел текстовую трансляцию матча.
Встреча сборных Франции и Уругвая проходила на стадионе в Нижнем Новгороде при аншлаге. Вместимость арены составляет более 43 тысяч зрителей. Этот матч стал для города последним в рамках чемпионата мира.
На следующем этапе Франции предстоит встретиться с победителем игры Бразилия — Бельгия, которая сегодня состоится в Казани.
Сайт НТВ.Ru вел текстовую трансляцию матча.
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