    Франция обыграла Уругвай и вышла в полуфинал ЧМ-2018

    Франция обыграла Уругвай и вышла в полуфинал ЧМ-2018

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    • Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС
    Франция обыграла Уругвай и вышла в полуфинал <nobr>ЧМ-2018</nobr>

    Франция обыграла Уругвай и вышла в полуфинал ЧМ-2018

    Франция обыграла Уругвай и вышла в полуфинал <nobr>ЧМ-2018</nobr>
  • Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

    • Сборная Франции обыграла команду Уругвая и стала первым полуфиналистом чемпионата мира по футболу, проходящего в России.

    Матч в Нижнем Новгороде завершился со счетом 2:0 в пользу французов. Счет на 40-й минуте открыл защитник Рафаэль Варан после подачи Антуана Гризманна со стандарта. Второй гол на 61-й минуте забил Гризманн: удар был нанесен из-за пределов штрафной прямо по центру ворот. Рикошетом от перчаток мяч взмыл вверх и аккуратно приземлился в ворота.

    Встреча сборных Франции и Уругвая проходила на стадионе в Нижнем Новгороде при аншлаге. Вместимость арены составляет более 43 тысяч зрителей. Этот матч стал для города последним в рамках чемпионата мира.

    На следующем этапе Франции предстоит встретиться с победителем игры Бразилия — Бельгия, которая сегодня состоится в Казани.

    Сайт НТВ.Ru вел текстовую трансляцию матча.

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