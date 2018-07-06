НТВ.Ru ведет текстовую трансляцию первого четвертьфинального матча ЧМ-2018 . За путевку в полуфинал в Нижнем Новгороде сражаются команды Уругвая и Франции. Чтобы перейти к трансляции в мобильном приложении, нажмите на иконку с микрофоном.

4965 спорт

Уругвай

Франция

футбол

До сегодняшнего дня ни Уругвай, ни Франция не знали поражений. В плей-офф обе команды уверенно вышли с первых мест в своих группах, а там заставили паковать чемоданы главных мировых звезд. Сборная Уругвая в 1/8 финала отправила домой команду Португалии во главе с Криштиану Роналду, а французы в самом ярком матче этой стадии турнира одолели команду Аргентины с Лионелем Месси.



Сборная Франции — самая дорогая команда нынешнего чемпионата мира. Совокупная стоимость ее игроков оценивается почти в 1,3 млрд долларов. Команда Уругвая дешевле в 2,5 раза — менее 500 млн долларов. Положение южноамериканцев осложняется также травмой одной из главных ударных сил — Эдинсона Кавани, который оформил дубль в ворота португальцев, но не смог завершить матч.



Тем не менее, эксперты и букмекеры не осмеливаются называть французов явными фаворитами матча. А нижегородский оракул — самка тапира по кличке Клеопатра — и вовсе сделала уверенный выбор в пользу миски с флагом Уругвая.