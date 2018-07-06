    ¼ финала ЧМ: Уругвай — Франция

    ¼ финала ЧМ: Уругвай — Франция

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Александр Кряжев
    ¼ финала ЧМ: Уругвай — Франция

    ¼ финала ЧМ: Уругвай — Франция

    ¼ финала ЧМ: Уругвай — Франция
  • Фото: РИА Новости © 2018, Александр Кряжев
    • 0:0
    Уругвай — Франция
    10
    Грубый фол Стуани на Эрнандесе, тот корчился на газоне, но Питана ограничился устным предупреждением. Штрафной.
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    Французы, кажется, поняли, что тянуть не стоит, и перешли в атаку, правда, пока довольно хаотично.
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    А следом и первый удар по воротам Франции — Стуани пытал счастье, но мяч ушел за боковую. Внезапно напористее действует Уругвай.
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    И первая опасная ситуация у ворот Франции — потеряли мяч в центре, Лаксальт промчался по флангу, мяч метался по штрафной, но до удара не дошло.
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    Французский форвард Оливье Жиру на газоне — Хосе Хименес наступил ему на ахилл, но извинился. Мир.
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    Французы начали с осторожных попыток подобраться к воротам в мелкий пас.
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    Стартовый свисток прозвучал. Главный судья встречи — знаменитый аргентинец Нестор Питана.
    Марсельеза отзвучала несколько тише — маловато французов приехало в Нижний Новгород. Южноамериканцев больше.
    Тем временем команды появились на поле. Звучит гимн Уругвая.
    В сборной Франции потерь нет: Уго Льорис, Бенжамен Павар, Самюэль Умтити, Рафаэль Варан, Лукас Эрнандес, Поль Погба, Антуан Гризманн, Оливье Жиру, Килиан Мбаппе, Корентен Толиссо, Н'Голо Канте.
    Состав сборной Уругвая: Фернандо Муслера, Хосе Хименес, Диего Годин, Мартин Касерес, Родриго Бентанкур, Найтан Нандес, Луис Суарес, Кристиан Стуани, Лукас Торрейра, Матиас Весино и Диего Лаксальт.
    Нападающий сборной Уругвая Эдинсон Кавани, получивший травму в матче 1/8 финала, не попал в стартовый состав.
    Зато матч по всем теоретическим и статистическим раскладам обещает быть именно жарким.
    Погода в Нижнем Новгороде сегодня для футбола очень комфортная — сухо, небольшая облачность и не жарко — около +25.
    Нижний Новгород сегодня прощается с чемпионатом мира. Это шестой и последний матч турнира в городе.
    НТВ.Ru приветствует всех ценителей футбола. Мы начинаем текстовую трансляцию первого матча 1/4 финала между сборными Франции и Уругвая.

    НТВ.Ru ведет текстовую трансляцию первого четвертьфинального матча ЧМ-2018. За путевку в полуфинал в Нижнем Новгороде сражаются команды Уругвая и Франции. Чтобы перейти к трансляции в мобильном приложении, нажмите на иконку с микрофоном.

    До сегодняшнего дня ни Уругвай, ни Франция не знали поражений. В плей-офф обе команды уверенно вышли с первых мест в своих группах, а там заставили паковать чемоданы главных мировых звезд. Сборная Уругвая в 1/8 финала отправила домой команду Португалии во главе с Криштиану Роналду, а французы в самом ярком матче этой стадии турнира одолели команду Аргентины с Лионелем Месси.

    Сборная Франции — самая дорогая команда нынешнего чемпионата мира. Совокупная стоимость ее игроков оценивается почти в 1,3 млрд долларов. Команда Уругвая дешевле в 2,5 раза — менее 500 млн долларов. Положение южноамериканцев осложняется также травмой одной из главных ударных сил — Эдинсона Кавани, который оформил дубль в ворота португальцев, но не смог завершить матч.

    Тем не менее, эксперты и букмекеры не осмеливаются называть французов явными фаворитами матча. А нижегородский оракул — самка тапира по кличке Клеопатра — и вовсе сделала уверенный выбор в пользу миски с флагом Уругвая.

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