Франция вышла в финал чемпионата мира по футболу

В первом из полуфинальных матчей
ЧМ-2018 сборная Франции победила команду Бельгии.
Сборная Франции вышла в финал чемпионата мира по футболу, в напряженном матче обыграв Бельгию. Матч, который проходил в Санкт-Петербурге, завершился со счетом 1:0.
У сборной Франции гол на 51-й минуте забил Самюэль Юмтити.
Полуфинальный матч на «Стадионе Санкт-Петербург» посетили больше 64 тысяч зрителей. Поддержать футболистов национальных сборных приехали президент Франции Эммануэль Макрон и король Бельгии Филипп, которые обменялись рукопожатиями перед началом матча.
Сборная Франции в третий раз в финал чемпионата мира. До этого французы играли в финале мировых первенств в 1998 и 2006 годах.
Теперь 14 июля на спортивной арене в Петербурге состоится игра за третье место мирового первенства. Бельгийцы поспорят за бронзовую награду ЧМ-2018, их соперник станет известен завтра. А второй полуфинальный матч между сборными Хорватии и Англии пройдет 11 июля на московском стадионе «Лужники». Начало в 21:00.
У сборной Франции гол на 51-й минуте забил Самюэль Юмтити.
Полуфинальный матч на «Стадионе Санкт-Петербург» посетили больше 64 тысяч зрителей. Поддержать футболистов национальных сборных приехали президент Франции Эммануэль Макрон и король Бельгии Филипп, которые обменялись рукопожатиями перед началом матча.
Сборная Франции в третий раз в финал чемпионата мира. До этого французы играли в финале мировых первенств в 1998 и 2006 годах.
Теперь 14 июля на спортивной арене в Петербурге состоится игра за третье место мирового первенства. Бельгийцы поспорят за бронзовую награду ЧМ-2018, их соперник станет известен завтра. А второй полуфинальный матч между сборными Хорватии и Англии пройдет 11 июля на московском стадионе «Лужники». Начало в 21:00.
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