Президент США Дональд Трамп прибыл в Брюссель для участия в саммите НАТО. В аэропорту его не встречали высшие руководители страны, так как в это время смотрели полуфинальный матч
ЧМ-2018, где Бельгия играла с Францией.
Президент США Дональд Трамп во вторник прилетел в Брюссель, откуда он начинает турне по европейским странам. В аэропорту президентскую чету Соединённых Штатов встретил один из сотрудников МИД Бельгии.
Как пишет Le soir, никто из руководства Бельгии не встречал Трампа, поскольку все были заняты просмотром футбольного матча ½ финала, где бельгийцы играли с французами. Бельгийский король Филипп и глава МИД королевства Дидье Рейндерс наблюдали за игрой на стадионе в Санкт-Петербурге. А премьер-министр страны Шарль Мишель болел за национальную сборную в одной из фанатских зон в городе Брен-ле-Конт.
Полуфинальный матч ЧМ-2018 по футболу завершился победой французов со счетом 1:0. Бельгийская сборная останется в Петербурге, чтобы 14 июля сразиться за бронзовые награды мирового первенства. Соперник бельгийцев определится 11 июля по итогам матча ½ финала между сборными Хорватии и Англии.
В прошлом году Трампа, прилетевшего на саммит НАТО, в аэропорту лично встречал премьер-министр Бельгии Мишель.
Плановый саммит НАТО пройдет в Брюсселе 11–12 июля. Он станет вторым для президента США Дональда Трампа, напоминает ТАСС. Многие эксперты на Западе говорят, что саммит НАТО отходит в тень на фоне предстоящей встречи Путина с Трампом. А сам президент США заявил, что встреча с Путиным «может стать самым легким» из того, что его ждет во время европейского турне. После саммита НАТО в Брюсселе президент США отправится в Великобританию, где встретится с премьером Терезой Мэй и будет принят королевой Елизаветой II.
Как пишет Le soir, никто из руководства Бельгии не встречал Трампа, поскольку все были заняты просмотром футбольного матча ½ финала, где бельгийцы играли с французами. Бельгийский король Филипп и глава МИД королевства Дидье Рейндерс наблюдали за игрой на стадионе в Санкт-Петербурге. А премьер-министр страны Шарль Мишель болел за национальную сборную в одной из фанатских зон в городе Брен-ле-Конт.
Полуфинальный матч ЧМ-2018 по футболу завершился победой французов со счетом 1:0. Бельгийская сборная останется в Петербурге, чтобы 14 июля сразиться за бронзовые награды мирового первенства. Соперник бельгийцев определится 11 июля по итогам матча ½ финала между сборными Хорватии и Англии.
В прошлом году Трампа, прилетевшего на саммит НАТО, в аэропорту лично встречал премьер-министр Бельгии Мишель.
Плановый саммит НАТО пройдет в Брюсселе 11–12 июля. Он станет вторым для президента США Дональда Трампа, напоминает ТАСС. Многие эксперты на Западе говорят, что саммит НАТО отходит в тень на фоне предстоящей встречи Путина с Трампом. А сам президент США заявил, что встреча с Путиным «может стать самым легким» из того, что его ждет во время европейского турне. После саммита НАТО в Брюсселе президент США отправится в Великобританию, где встретится с премьером Терезой Мэй и будет принят королевой Елизаветой II.
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