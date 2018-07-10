Встреча Путина и Трампа обещает затмить саммит НАТО

Завтра в Брюсселе открывается двухдневный саммит НАТО. 29 лидеров альянса подошли к этой встрече с ворохом проблем, споров и личных конфликтов, основным инициатором которых был Дональд Трамп. Ведь пока другие западные лидеры говорят о стремлении «объединиться ради общих ценностей», Трамп напоминает о необходимости вкладывать деньги в альянс.
Между тем на Западе гораздо большего ждут от встречи Путина с Трампом, и на этом фоне саммит НАТО отходит в тень. Генсекретарь альянса Столтенберг заявил, что эту встречу приветствует, поскольку НАТО верит в эффективность так называемого двойного подхода к России: сочетание обороны и диалога.
Йенс Столтенберг: «Мы не хотим новой холодной войны, новой гонки вооружений. Россия — наш сосед, она никуда не денется. Нам нужен диалог с Россией на различных уровнях для установления лучших отношений. Но даже без хороших взаимоотношений, важно говорить с Россией, чтобы избежать рисков, просчетов, недопонимания, инцидентов и несчастных случаев».
На пресс-конференции перед началом саммита Йенс Столтенберг также говорил о деньгах и стимулировал стран-участниц на большие расходы. А в столице Бельгии в связи с приездом иностранных гостей — митинг негостеприимства. Люди выходят на улицу и предлагают всем убраться восвояси — не забирать у них деньги и заняться собственными проблемами.
В частности, это относится к Терезе Мэй, от которой накануне сбежали два министра. Да и сама Мэй, кажется, висит на волоске, а ей уезжать с этого саммита вместе с Дональдом Трампом, поскольку у него назначен визит в Соединенное Королевство. Непонятно, продержится ли британский министр на своей должности эти два дня — пока она отлучилась. А в Лондоне тем временем готовятся стотысячные антиамериканские митинги.
Трампу же хочется, чтобы скорей наступил конец этой недели и началась новая. А там Хельсинки, скандинавская прохлада и природа. И встреча, к которой он так долго готовился.
Дональд Трамп: «У меня впереди саммит НАТО, у меня Великобритания, что будет непросто, и у меня впереди Путин. Откровенно говоря, встреча с Путиным может оказаться самой простой из них, кто знает».
Предстоящая встреча Путина и Трампа очень настораживает руководителей НАТО и отвлекает от собственного саммита. Возможно, его руководители чувствуют себя группой, выступающей на разогреве. Дональд Туск в речи перед началом саммита несколько раз обратился к Трампу, которого рядом не было, назвал его «дорогим президентом» и напомнил, что у Америки друзей, кроме европейцев, практически нет. «Всегда стоит помнить, кто ваш стратегический друг, а кто ваша стратегическая проблема», — заявил он.
Однако разобраться, кто представляет из себя проблему, не так просто, как считает Туск. Для Европы сам Трамп — стратегическая проблема. Это он взял и вышел из иранского соглашения, это он ввел огромные тарифы на сталь и алюминий, которые вредят европейской экономике. Но НАТО — организация не экономическая, как Евросоюз, а военная. Поэтому на повестке всех двух дней — Россия, Россия и Россия.
Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Лизы Герсон.
Йенс Столтенберг: «Мы не хотим новой холодной войны, новой гонки вооружений. Россия — наш сосед, она никуда не денется. Нам нужен диалог с Россией на различных уровнях для установления лучших отношений. Но даже без хороших взаимоотношений, важно говорить с Россией, чтобы избежать рисков, просчетов, недопонимания, инцидентов и несчастных случаев».
На пресс-конференции перед началом саммита Йенс Столтенберг также говорил о деньгах и стимулировал стран-участниц на большие расходы. А в столице Бельгии в связи с приездом иностранных гостей — митинг негостеприимства. Люди выходят на улицу и предлагают всем убраться восвояси — не забирать у них деньги и заняться собственными проблемами.
В частности, это относится к Терезе Мэй, от которой накануне сбежали два министра. Да и сама Мэй, кажется, висит на волоске, а ей уезжать с этого саммита вместе с Дональдом Трампом, поскольку у него назначен визит в Соединенное Королевство. Непонятно, продержится ли британский министр на своей должности эти два дня — пока она отлучилась. А в Лондоне тем временем готовятся стотысячные антиамериканские митинги.
Трампу же хочется, чтобы скорей наступил конец этой недели и началась новая. А там Хельсинки, скандинавская прохлада и природа. И встреча, к которой он так долго готовился.
Дональд Трамп: «У меня впереди саммит НАТО, у меня Великобритания, что будет непросто, и у меня впереди Путин. Откровенно говоря, встреча с Путиным может оказаться самой простой из них, кто знает».
Предстоящая встреча Путина и Трампа очень настораживает руководителей НАТО и отвлекает от собственного саммита. Возможно, его руководители чувствуют себя группой, выступающей на разогреве. Дональд Туск в речи перед началом саммита несколько раз обратился к Трампу, которого рядом не было, назвал его «дорогим президентом» и напомнил, что у Америки друзей, кроме европейцев, практически нет. «Всегда стоит помнить, кто ваш стратегический друг, а кто ваша стратегическая проблема», — заявил он.
Однако разобраться, кто представляет из себя проблему, не так просто, как считает Туск. Для Европы сам Трамп — стратегическая проблема. Это он взял и вышел из иранского соглашения, это он ввел огромные тарифы на сталь и алюминий, которые вредят европейской экономике. Но НАТО — организация не экономическая, как Евросоюз, а военная. Поэтому на повестке всех двух дней — Россия, Россия и Россия.
Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Лизы Герсон.
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