ЕС и НАТО договорились о рекордном увеличении расходов на оборону

ЕС и НАТО подписали новую совместную декларацию о сотрудничестве.
Страны НАТО в следующем году обеспечат рекордное увеличение военных расходов, а к 2024 году расходы на оборону в ЕС и Канаде должны вырасти на 266 млрд долларов. Об этом во вторник заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Напомним, на увеличении расходов настаивал президент США Дональд Трамп. Ранее СМИ сообщали, что он направил лидерам стран ЕС письма, в которых напомнил им о договоренности, достигнутой в 2014 году на саммите НАТО в Уэльсе. Согласно этой договоренности, лидеры стран альянса в течение 10 лет должны увеличить расходы на оборону до 2% ВВП, но пока эта договоренность соблюдена не была.
Сегодня же Столтенберг, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и глава Евросовета Дональд Туск подписали вторую совместную декларацию о сотрудничестве ЕС и НАТО, передает ТАСС. В декларации были подтверждены приверженность совместной работе по существующим программам и намерение углубить сотрудничество для противодействия гибридным и киберугрозам, а также нелегальной миграции.
На саммите НАТО, который начнется завтра, альянс также должен принять решение о создании к 2030 году 30 батальонов и 30 авиаэскадрилий, которые должны быть способны прийти в боевую готовность в течение 30 дней, добавил Столтенберг.
Напомним, на увеличении расходов настаивал президент США Дональд Трамп. Ранее СМИ сообщали, что он направил лидерам стран ЕС письма, в которых напомнил им о договоренности, достигнутой в 2014 году на саммите НАТО в Уэльсе. Согласно этой договоренности, лидеры стран альянса в течение 10 лет должны увеличить расходы на оборону до 2% ВВП, но пока эта договоренность соблюдена не была.
Сегодня же Столтенберг, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и глава Евросовета Дональд Туск подписали вторую совместную декларацию о сотрудничестве ЕС и НАТО, передает ТАСС. В декларации были подтверждены приверженность совместной работе по существующим программам и намерение углубить сотрудничество для противодействия гибридным и киберугрозам, а также нелегальной миграции.
На саммите НАТО, который начнется завтра, альянс также должен принять решение о создании к 2030 году 30 батальонов и 30 авиаэскадрилий, которые должны быть способны прийти в боевую готовность в течение 30 дней, добавил Столтенберг.
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