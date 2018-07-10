    Спасенных из пещеры в Таиланде детей не отпустят на финал ЧМ в Москву

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    Спасенных из пещеры в Таиланде детей не отпустят на финал ЧМ в Москву

    Спасенных из пещеры в Таиланде детей не отпустят на финал ЧМ в Москву

    Спасенных из пещеры в Таиланде детей не отпустят на финал ЧМ в Москву
  • Фото: Associated Press © 2018, Vincent Thian

    • Юниорская футбольная команда, спасенная из затопленной пещеры в Таиланде, не приедет посмотреть финал чемпионата мира по настоянию врачей.

    Врачи, которые следят за состоянием спасенных из пещеры Тхам Луанг детей, не отпустят их на финальный матч чемпионата мира в Москву 15 июля. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на пресс-службу ФИФА.

    Пресс-служба ФИФА: «Мальчики не смогут приехать на финал чемпионата мира в Москву. Их здоровье остается в приоритете».

    При этом, как сообщает журналист, в ассоциации пообещали найти возможность пригласить команду на какое-либо другое мероприятие ФИФА.

    Группа из 12 футболистов в возрасте от 11 до 16 лет с тренером оказалась заблокирована в затопленной пещере еще 23 июня. Спасатели смогли добраться до них лишь спустя 10 дней и обнаружили всех живыми. Операция по их спасению длилась три дня: профессиональные водолазы по одному выводили пленников через узкие коридоры пещеры. Весь путь занимал около 5 километров. Детей пришлось научить нырять с аквалангом.

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    Сегодня операция была завершена, все 13 человек находятся в больнице. Их пометили на карантин, чтобы избежать распространения инфекции, которую они подхватили в подземелье, но их жизни ничто не угрожает.

    Во время спасательной операции погиб один из военных водолазов. 38-летний офицер ВМС Таиланда Самарн Кунан доставлял кислородные баллоны из третьей камеры подземелья в то место, где находятся дети. На обратном пути мужчина потерял сознание. Спасти его не удалось.


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