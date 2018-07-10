Последний ребенок и тренер спасены из затопленной пещеры в Таиланде

Таким образом длившаяся три дня операция по спасению 12 подростков и их тренера из пещеры Кхао Луанг завершена. Сразу после выхода на поверхность последние узники пещеры были отправлены на осмотр к врачам.
Группа из 12 футболистов в возрасте от 11 до 16 лет с тренером 23 июня оказалась заблокирована в пещере, вход в которую затопил сильный ливень. Спасатели смогли пробиться к ним спустя 10 дней и обнаружили всех живыми. Подземелье простирается почти на 10 километров, имеет несколько входов и выходов, а также большие залы, где пропавшие укрывались от прибывавшей воды.
В течение двух дней, 8 и 9 июля, водолазам удалось вывести оттуда две группы по четыре ребенка. Сегодня были спасены оставшиеся. Каждого ребенка сопровождали по два водолаза — один спереди, другой сзади. Чтобы не потерять ориентацию, продвигались вдоль протянутой через всю пещеру веревке. Затопленные мутной водой участки проходили, используя маску на все лицо и кислородный баллон, закрепленный у первого спасателя. Общая длина маршрута — около пяти километров.
На выходе истощенных подростков ждали неотложки и вертолет. Всех эвакуированных немедленно доставляли в больницу и помещали на карантин. Для всех юношей проводится обязательная проверка на всемозможные инфекции.
В поисково-спасательной операции принимали участие около ста водолазов, в том числе интернациональная команда дайверов. Свою помощь — в виде мини-субмарины, собранной из деталей ракет, — предложил и известный бизнесмен Илон Маск. Однако для спасения подростков аппарат оказался непригоден.
Во время спасательной операции погиб один из военных водолазов. 38-летний офицер ВМС Таиланда Самарн Кунан доставлял кислородные баллоны из третьей камеры подземелья в то место, где находятся дети. На обратном пути мужчина потерял сознание. Спасти его не удалось.
В течение двух дней, 8 и 9 июля, водолазам удалось вывести оттуда две группы по четыре ребенка. Сегодня были спасены оставшиеся. Каждого ребенка сопровождали по два водолаза — один спереди, другой сзади. Чтобы не потерять ориентацию, продвигались вдоль протянутой через всю пещеру веревке. Затопленные мутной водой участки проходили, используя маску на все лицо и кислородный баллон, закрепленный у первого спасателя. Общая длина маршрута — около пяти километров.
На выходе истощенных подростков ждали неотложки и вертолет. Всех эвакуированных немедленно доставляли в больницу и помещали на карантин. Для всех юношей проводится обязательная проверка на всемозможные инфекции.
В поисково-спасательной операции принимали участие около ста водолазов, в том числе интернациональная команда дайверов. Свою помощь — в виде мини-субмарины, собранной из деталей ракет, — предложил и известный бизнесмен Илон Маск. Однако для спасения подростков аппарат оказался непригоден.
Во время спасательной операции погиб один из военных водолазов. 38-летний офицер ВМС Таиланда Самарн Кунан доставлял кислородные баллоны из третьей камеры подземелья в то место, где находятся дети. На обратном пути мужчина потерял сознание. Спасти его не удалось.
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