Субмарина Маска оказалась непригодной для спасения детей из пещеры в Таиланде

Спасатели не будут использовать
мини-субмарину, предложенную главой компании SpaceX Илоном Маском для эвакуации детей и их тренера из пещеры Кхао Луанг в Таиланде.
О том, что субмарина Илона Маска не пригодится в данной операции, в интервью газете Khaosod заявил руководитель операции, бывший губернатор провинции Чианграй Наронгсак Осоттханакон. По его словам, аппарат «не имеет практической пользы» для этой миссии.
Наронгсак Осоттханакон, руководитель спасательной операции: «Его оборудование технологически сложное и продвинутое, но мы не можем использовать его в пещере в этой миссии».
Накануне вечером глава SpaceX Илон Маск лично прилетел в Чианграй, посетил пещеру Кхао Луанг и передал сделанную из частей ракеты мини-субмарину, которая получил название «Лесной вепрь» — в честь попавшей в западню футбольной команды. Ранее Маск сообщил в своем Twitter, что оставит мини-субмарину на случай, если она потребуется спасателям.
Напомним, что 12 школьников-футболистов и их тренер пропали в пещере Кхао Луанг 23 июня. Их нашли через 9 дней, однако коридоры пещеры оказались затопленными. Операция по спасению подростков началась только 8 июля. За два дня водолазам удалось вывести из опасного подземелья две группы по четыре ребенка. Учеников на вертолетах доставляли в больницу.
Сегодня в Таиланде начнется заключительный этап масштабной спасательной операции. В подтопленной пещере остаются 5 человек: четверо детей и тренер. Сложность последнего этапа заключается в том, что в этот раз за один заход придется эвакуировать не четверых, а пятерых человек. Подростки, которые сейчас остаются в пещере, крайне истощены.
Наронгсак Осоттханакон, руководитель спасательной операции: «Его оборудование технологически сложное и продвинутое, но мы не можем использовать его в пещере в этой миссии».
Накануне вечером глава SpaceX Илон Маск лично прилетел в Чианграй, посетил пещеру Кхао Луанг и передал сделанную из частей ракеты мини-субмарину, которая получил название «Лесной вепрь» — в честь попавшей в западню футбольной команды. Ранее Маск сообщил в своем Twitter, что оставит мини-субмарину на случай, если она потребуется спасателям.
Напомним, что 12 школьников-футболистов и их тренер пропали в пещере Кхао Луанг 23 июня. Их нашли через 9 дней, однако коридоры пещеры оказались затопленными. Операция по спасению подростков началась только 8 июля. За два дня водолазам удалось вывести из опасного подземелья две группы по четыре ребенка. Учеников на вертолетах доставляли в больницу.
Сегодня в Таиланде начнется заключительный этап масштабной спасательной операции. В подтопленной пещере остаются 5 человек: четверо детей и тренер. Сложность последнего этапа заключается в том, что в этот раз за один заход придется эвакуировать не четверых, а пятерых человек. Подростки, которые сейчас остаются в пещере, крайне истощены.
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