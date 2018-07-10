    Операция по спасению школьников из пещеры в Таиланде близка к завершению. дети и подростки, пещеры, поисковые операции, Таиланд. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОперация по спасению школьников из пещеры в Таиланде близка к завершению

    Операция по спасению школьников из пещеры в Таиланде близка к завершению

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    • Фото: Reuters © 2018, Soe Zeya Tun
    Операция по спасению школьников из пещеры в Таиланде близка к завершению

    Операция по спасению школьников из пещеры в Таиланде близка к завершению

    Операция по спасению школьников из пещеры в Таиланде близка к завершению
    • Фото: Reuters © 2018, Soe Zeya Tun

      • Спасатели в Таиланде вывели на поверхность 11-го подростка из затопленной пещеры Кхао Луанг. Все спасенные направлены в госпиталь, где несколько дней будут проходить реабилитацию. Об этом сообщают местные СМИ. Предстоит заключительный этап операции: в подземелье остается один мальчик и 25-летний тренер.

      Драма, за которой следит весь мир, похоже, близится к финалу. Счастливому финалу. Сегодня спасатели приступили к третьему этапу операции.

      Наронгсак Осоттханакон, руководитель спасательной операции: «В пещеру спустились 19 дайверов. Если все пойдет по плану, то сегодня на поверхность выйдут все оставшиеся».

      Спасают по уже отработанной схеме. Каждого ребенка сопровождают два водолаза — один спереди, другой сзади. Они продвигаются вдоль протянутой через всю пещеру веревке. Затопленные участки проходят, используя маску на все лицо и кислородный баллон, закрепленный у первого спасателя. Общая длина маршрута — порядка 5 километров. На выходе дежурят неотложки и вертолет. Территория оцеплена, ни родных, ни журналистов близко не подпускают, чтобы не мешали.

      Перед началом третьего этапа операции в палаточный лагерь горноспасателей прибыл премьер-министр королевства. Он похвалил участников за героизм и сфотографировался на память. Всего за предыдущие два дня из пещеры удалось вывести 8 школьников.

      Чесада Чокдамронгсук, представитель Минздрава Таиланда: «Первая группа спасенных — дети 14–16 лет. Они прибыли с низкой температурой тела. Нам пришлось их отогревать. У двоих детей обнаружилась легочная инфекция, а еще у одного подростка была рана на лодыжке».

      Дети, по словам чиновника, быстро идут на поправку. Уже встают с кроватей и разминают мышцы, совершая прогулки вокруг своих коек. У них проснулся аппетит, некоторые теперь просят врачей в дополнение к больничной еде кормить их хлебом с шоколадным кремом. Что касается второй группы вызволенных из пещеры ребят 12–14 лет, двухнедельное заточение, что удивительно, почти никак не сказалось на их здоровье. Только у одного из мальчишек, когда его доставили в клинику, было слабое сердцебиение. Но с этой проблемой уже справились. Физическое состояние школьников почти в норме, а вот психическое еще предстоит проверить экспертам.

      Наронгсак Осоттханакон: «Если врачи разрешат, то родителям спасенных накануне детей разрешат с ними встретиться. Общаться они будут через стекло».

      Юных футболистов с большим нетерпением теперь ждут в их родной школе учителя и одноклассники.

      Манусанит Чонгпаньянон, учительница: «Мой ученик — очень жизнерадостный мальчишка, трудолюбивый, у него много друзей. Очень переживаю за него и остальных».

      Пхувадеч Камнгуен, ученик: «Когда их спасли из пещеры, я все равно сильно волновался, потому что на кадрах, транслируемых по телевизору, ребята были очень бледными и худыми».

      Как передает корреспондент Евгений Зубков, школьное руководство решило сделать послабление для переживших непростое испытание воспитанников. Экзамены по итогам учебного года им разрешили сдавать с отсрочкой по времени, и спрашивать будут не так строго.

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