Операция по спасению школьников из пещеры в Таиланде близка к завершению

Спасатели в Таиланде вывели на поверхность
11-го подростка из затопленной пещеры Кхао Луанг. Все спасенные направлены в госпиталь, где несколько дней будут проходить реабилитацию. Об этом сообщают местные СМИ. Предстоит заключительный этап операции: в подземелье остается один мальчик и 25-летний тренер.
Драма, за которой следит весь мир, похоже, близится к финалу. Счастливому финалу. Сегодня спасатели приступили к третьему этапу операции.
Наронгсак Осоттханакон, руководитель спасательной операции: «В пещеру спустились 19 дайверов. Если все пойдет по плану, то сегодня на поверхность выйдут все оставшиеся».
Спасают по уже отработанной схеме. Каждого ребенка сопровождают два водолаза — один спереди, другой сзади. Они продвигаются вдоль протянутой через всю пещеру веревке. Затопленные участки проходят, используя маску на все лицо и кислородный баллон, закрепленный у первого спасателя. Общая длина маршрута — порядка 5 километров. На выходе дежурят неотложки и вертолет. Территория оцеплена, ни родных, ни журналистов близко не подпускают, чтобы не мешали.
Перед началом третьего этапа операции в палаточный лагерь горноспасателей прибыл премьер-министр королевства. Он похвалил участников за героизм и сфотографировался на память. Всего за предыдущие два дня из пещеры удалось вывести 8 школьников.
Чесада Чокдамронгсук, представитель Минздрава Таиланда: «Первая группа спасенных — дети 14–16 лет. Они прибыли с низкой температурой тела. Нам пришлось их отогревать. У двоих детей обнаружилась легочная инфекция, а еще у одного подростка была рана на лодыжке».
Дети, по словам чиновника, быстро идут на поправку. Уже встают с кроватей и разминают мышцы, совершая прогулки вокруг своих коек. У них проснулся аппетит, некоторые теперь просят врачей в дополнение к больничной еде кормить их хлебом с шоколадным кремом. Что касается второй группы вызволенных из пещеры ребят 12–14 лет, двухнедельное заточение, что удивительно, почти никак не сказалось на их здоровье. Только у одного из мальчишек, когда его доставили в клинику, было слабое сердцебиение. Но с этой проблемой уже справились. Физическое состояние школьников почти в норме, а вот психическое еще предстоит проверить экспертам.
Наронгсак Осоттханакон: «Если врачи разрешат, то родителям спасенных накануне детей разрешат с ними встретиться. Общаться они будут через стекло».
Юных футболистов с большим нетерпением теперь ждут в их родной школе учителя и одноклассники.
Манусанит Чонгпаньянон, учительница: «Мой ученик — очень жизнерадостный мальчишка, трудолюбивый, у него много друзей. Очень переживаю за него и остальных».
Пхувадеч Камнгуен, ученик: «Когда их спасли из пещеры, я все равно сильно волновался, потому что на кадрах, транслируемых по телевизору, ребята были очень бледными и худыми».
Как передает корреспондент Евгений Зубков, школьное руководство решило сделать послабление для переживших непростое испытание воспитанников. Экзамены по итогам учебного года им разрешили сдавать с отсрочкой по времени, и спрашивать будут не так строго.
Наронгсак Осоттханакон, руководитель спасательной операции: «В пещеру спустились 19 дайверов. Если все пойдет по плану, то сегодня на поверхность выйдут все оставшиеся».
Спасают по уже отработанной схеме. Каждого ребенка сопровождают два водолаза — один спереди, другой сзади. Они продвигаются вдоль протянутой через всю пещеру веревке. Затопленные участки проходят, используя маску на все лицо и кислородный баллон, закрепленный у первого спасателя. Общая длина маршрута — порядка 5 километров. На выходе дежурят неотложки и вертолет. Территория оцеплена, ни родных, ни журналистов близко не подпускают, чтобы не мешали.
Перед началом третьего этапа операции в палаточный лагерь горноспасателей прибыл премьер-министр королевства. Он похвалил участников за героизм и сфотографировался на память. Всего за предыдущие два дня из пещеры удалось вывести 8 школьников.
Чесада Чокдамронгсук, представитель Минздрава Таиланда: «Первая группа спасенных — дети 14–16 лет. Они прибыли с низкой температурой тела. Нам пришлось их отогревать. У двоих детей обнаружилась легочная инфекция, а еще у одного подростка была рана на лодыжке».
Дети, по словам чиновника, быстро идут на поправку. Уже встают с кроватей и разминают мышцы, совершая прогулки вокруг своих коек. У них проснулся аппетит, некоторые теперь просят врачей в дополнение к больничной еде кормить их хлебом с шоколадным кремом. Что касается второй группы вызволенных из пещеры ребят 12–14 лет, двухнедельное заточение, что удивительно, почти никак не сказалось на их здоровье. Только у одного из мальчишек, когда его доставили в клинику, было слабое сердцебиение. Но с этой проблемой уже справились. Физическое состояние школьников почти в норме, а вот психическое еще предстоит проверить экспертам.
Наронгсак Осоттханакон: «Если врачи разрешат, то родителям спасенных накануне детей разрешат с ними встретиться. Общаться они будут через стекло».
Юных футболистов с большим нетерпением теперь ждут в их родной школе учителя и одноклассники.
Манусанит Чонгпаньянон, учительница: «Мой ученик — очень жизнерадостный мальчишка, трудолюбивый, у него много друзей. Очень переживаю за него и остальных».
Пхувадеч Камнгуен, ученик: «Когда их спасли из пещеры, я все равно сильно волновался, потому что на кадрах, транслируемых по телевизору, ребята были очень бледными и худыми».
Как передает корреспондент Евгений Зубков, школьное руководство решило сделать послабление для переживших непростое испытание воспитанников. Экзамены по итогам учебного года им разрешили сдавать с отсрочкой по времени, и спрашивать будут не так строго.
Комментарии