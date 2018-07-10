Илон Маск показал видео из затопленной пещеры в Таиланде

Главой компании SpaceX Илон Маск опубликовал видео из затопленной пещеры в Таиланде, где проходила операция по спасению 12 подростков и их тренера.
Видео спасательной операции Маск опубликовал в своем Instagram.
На кадрах записи видно, как спасатели идут по залитому водой подземному туннелю, ведущему из пещеры Тхам Луанг.
Ранее основатель SpaceX посетил пещеру Кхао Луанг и передал сделанную из частей ракеты мини-субмарину, которая получила название «Лесной вепрь» — в честь попавшей в западню футбольной команды. В своем Twitter Маск сообщил, что оставит мини-субмарину на случай, если она потребуется спасателям. Однако руководитель операции заявил, что аппарат «не имеет практической пользы» для этой миссии.
Между тем длившаяся три дня спасательная операция успешно завершилась. Все 12 подростков и их тренер были выведены из пещеры. Каждого ребенка сопровождали по два водолаза — один спереди, другой сзади. Чтобы не потерять ориентацию, продвигались вдоль протянутой через всю пещеру веревке. Сразу после выхода на поверхность последние узники были отправлены на осмотр к врачам.
Напомним, группа из 12 футболистов в возрасте от 11 до 16 лет с тренером 23 июня оказалась заблокирована в пещере, вход в которую затопил сильный ливень. Спасатели смогли пробиться к ним спустя 10 дней и обнаружили всех живыми. Подземелье простирается почти на 10 километров, имеет несколько входов и выходов, а также большие залы, где пропавшие укрывались от прибывавшей воды.
В поисково-спасательной операции принимали участие около ста водолазов, в том числе интернациональная команда дайверов. Во время операции погиб один из военных водолазов. 38-летний офицер ВМС Таиланда Самарн Кунан доставлял детям кислородные баллоны. На обратном пути мужчина потерял сознание. Спасти его не удалось.
На кадрах записи видно, как спасатели идут по залитому водой подземному туннелю, ведущему из пещеры Тхам Луанг.
Ранее основатель SpaceX посетил пещеру Кхао Луанг и передал сделанную из частей ракеты мини-субмарину, которая получила название «Лесной вепрь» — в честь попавшей в западню футбольной команды. В своем Twitter Маск сообщил, что оставит мини-субмарину на случай, если она потребуется спасателям. Однако руководитель операции заявил, что аппарат «не имеет практической пользы» для этой миссии.
Между тем длившаяся три дня спасательная операция успешно завершилась. Все 12 подростков и их тренер были выведены из пещеры. Каждого ребенка сопровождали по два водолаза — один спереди, другой сзади. Чтобы не потерять ориентацию, продвигались вдоль протянутой через всю пещеру веревке. Сразу после выхода на поверхность последние узники были отправлены на осмотр к врачам.
Напомним, группа из 12 футболистов в возрасте от 11 до 16 лет с тренером 23 июня оказалась заблокирована в пещере, вход в которую затопил сильный ливень. Спасатели смогли пробиться к ним спустя 10 дней и обнаружили всех живыми. Подземелье простирается почти на 10 километров, имеет несколько входов и выходов, а также большие залы, где пропавшие укрывались от прибывавшей воды.
В поисково-спасательной операции принимали участие около ста водолазов, в том числе интернациональная команда дайверов. Во время операции погиб один из военных водолазов. 38-летний офицер ВМС Таиланда Самарн Кунан доставлял детям кислородные баллоны. На обратном пути мужчина потерял сознание. Спасти его не удалось.
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