    «Слава Украине! Белград, гори!»: появилось новое видео с хорватским футболистом. Украина, Хорватия, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Слава Украине! Белград, гори!»: появилось новое видео с хорватским футболистом

    «Слава Украине! Белград, гори!»: появилось новое видео с хорватским футболистом

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    «Слава Украине! Белград, гори!»: появилось новое видео с хорватским футболистом

    «Слава Украине! Белград, гори!»: появилось новое видео с хорватским футболистом

    «Слава Украине! Белград, гори!»: появилось новое видео с хорватским футболистом

      В Сети появилось видео, запечатлевшее хорватского футболиста Домагоя Виду, который с бутылкой пива перед камерой прокричал «Слава Украине! Белград, гори!». Ранее спортсмен за подобные высказывания уже получил предупреждение от ФИФА.

      В ролике защитник сборной Хорватии Домагой Вида говорит на хорватском, затем кричит «Слава Украине и „Белград, гори“». Издание Blic предположило, что футболист предположительно общался по видеосвязи с сотрудниками ресторана «Белград» в Киеве, где работают представители югославской диаспоры в украинской столице. В конце своего выступления спортсмен передает привет своему знакомому Йовану.

      В объектив также попал член тренерского штаба хорватской команды Ивица Олич. Замечаний хорватскому защитнику он не сделал. По видео невозможно понять, когда и где оно было снято, но перед камерой Вида и Олич сидят в форме, изготовленной именно для чемпионата мира в России. Не исключено, что запись была сделана после матча ¼ финала, в котором хорваты по пенальти обыграли сборную России.



      После этой игры в Сети появился ролик, в котором Вида скандировал «Слава Украине», а член хорватской делегации Огнен Вукоевич добавил, что это была победа «за „Динамо“ и Украину» (оба спортсмена в прошлом играли за киевский футбольный клуб).

      смотретьХорватия отстранила Вукоевича от ЧМ-2018 за видео со словами «слава Украине»
      Хорватия отстранила Вукоевича от ЧМ-2018 за видео со словами «слава Украине»
      ФИФА вынесла Виде предупреждение, но не стала применять дисквалификацию, а Вукоевича оштрафует на 15 тысяч швейцарских франков. При вынесении решения представители ФИФА учли, что Вукоевич извинился за случившееся, а Хорватский футбольный союз уже лишил его аккредитации на мундиале.

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