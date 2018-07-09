ФИФА оштрафовала хорвата Вукоевича за видео со словами «слава Украине»

Международная федерация футбола (ФИФА) решила наказать штрафом члена делегации национальной сборной Хорватии Огнена Вукоевича за неспортивное поведение после матча ЧМ с россиянами.
Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международной федерации футбола, ФИФА оштрафует Огнена Вукоевича на 15 тысяч швейцарских франков.
При вынесении решения представители ФИФА учли, что Вукоевич принес извинение за произошедшее, а Хорватский футбольный союз уже лишил Вукоевича аккредитации на мундиале.
Напомним, после матча Ховатии со сборной России разгорелся скандал из-за видеозаписи, появившейся в Сети. В коротком ролике с участием Домагоя Виды и членом хорватской делегации Огненом Вукоевичем Вида кричит: «Слава Украине!», — а Вукоевич заявляет, что «посвящает победу хорватов Украине». Ранее оба футболиста выступали за киевское «Динамо».
Вукоевич принес извинения, заявив, что «в его словах не было никакой подоплеки». Второй участник скандала — действующий защитник хорватской сборной Домагой Вида — отделался предупреждением ФИФА. Его жест был расценен как неспортивное поведение, противоречащее принципам честной игры.
Сборная Хорватии вышла в полуфинал ЧМ и 11 июля сыграет со сборной Англии.
При вынесении решения представители ФИФА учли, что Вукоевич принес извинение за произошедшее, а Хорватский футбольный союз уже лишил Вукоевича аккредитации на мундиале.
Напомним, после матча Ховатии со сборной России разгорелся скандал из-за видеозаписи, появившейся в Сети. В коротком ролике с участием Домагоя Виды и членом хорватской делегации Огненом Вукоевичем Вида кричит: «Слава Украине!», — а Вукоевич заявляет, что «посвящает победу хорватов Украине». Ранее оба футболиста выступали за киевское «Динамо».
Вукоевич принес извинения, заявив, что «в его словах не было никакой подоплеки». Второй участник скандала — действующий защитник хорватской сборной Домагой Вида — отделался предупреждением ФИФА. Его жест был расценен как неспортивное поведение, противоречащее принципам честной игры.
Сборная Хорватии вышла в полуфинал ЧМ и 11 июля сыграет со сборной Англии.
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