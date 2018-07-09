    ФИФА оштрафовала хорвата Вукоевича за видео со словами «слава Украине»

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    ФИФА оштрафовала хорвата Вукоевича за видео со словами «слава Украине»

    ФИФА оштрафовала хорвата Вукоевича за видео со словами «слава Украине»

    ФИФА оштрафовала хорвата Вукоевича за видео со словами «слава Украине»
  • Фото: Associated Press © 2018, Darko Bandic

    • Международная федерация футбола (ФИФА) решила наказать штрафом члена делегации национальной сборной Хорватии Огнена Вукоевича за неспортивное поведение после матча ЧМ с россиянами.

    Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международной федерации футбола, ФИФА оштрафует Огнена Вукоевича на 15 тысяч швейцарских франков.

    При вынесении решения представители ФИФА учли, что Вукоевич принес извинение за произошедшее, а Хорватский футбольный союз уже лишил Вукоевича аккредитации на мундиале.

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    Напомним, после матча Ховатии со сборной России разгорелся скандал из-за видеозаписи, появившейся в Сети. В коротком ролике с участием Домагоя Виды и членом хорватской делегации Огненом Вукоевичем Вида кричит: «Слава Украине!», — а Вукоевич заявляет, что «посвящает победу хорватов Украине». Ранее оба футболиста выступали за киевское «Динамо».

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    Вукоевич принес извинения, заявив, что «в его словах не было никакой подоплеки». Второй участник скандала — действующий защитник хорватской сборной Домагой Вида — отделался предупреждением ФИФА. Его жест был расценен как неспортивное поведение, противоречащее принципам честной игры.

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