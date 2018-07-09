Хорватия отстранила Вукоевича от ЧМ-2018 за видео со словами «слава Украине»

Хорватский футбольный союз отстранил члена делегации сборной Огнена Вукоевича от чемпионата мира по футболу 2018 года.
Об отстранении Огнена Вукоевича, который на видеозаписи с футболистом Домагоем Видой заявил, что посвящает Украине победу над российской сборной, сообщает пресс-служба Хорватского футбольного союза.
Из сообщения организации: «Хорватский футбольный союз хотел бы объявить о том, что Огнен Вукоевич больше не является членом делегации сборной Хорватии по футболу. Хорватский футбольный союз лишил его аккредитации чемпионата мира и приносит извинения перед российской общественностью за его поступок».
Вукоевич лично принес извинения и подчеркнул, что в его словах не было никакой подоплеки.
Огнен Вукоевич, член делегации национальной сборной Хорватии: «Я понимаю и уважаю решение Хорватского футбольного союза и не хотел бы быть бременем для сборной перед важным полуфинальным матчем чемпионата мира. В моих словах не было никакой политической подоплеки, хотел только поблагодарить своих украинских друзей из „Динамо“, благодаря которым я нахожусь на чемпионате мира. Я понимаю, что мои слова можно интерпретировать по-разному, если они задели россиян, я приношу им свои извинения».
Другой участник скандала — действующий защитник хорватской сборной Домагой Вида — отделался предупреждением ФИФА. Его жест был расценен как неспортивное поведение, противоречащее принципам честной игры.
Напомним, скандал разгорелся после того, как в Сети появилось видео с участием Домагоя Виды и тренером команды Огненом Вукоевичем, снятое после матча со сборной России. На записи Вида кричит: «Слава Украине!», — а Вукоевич заявляет, что посвящает победу хорватов Украине. Ранее оба футболиста выступали за киевское «Динамо».
В матче ЧМ-2018 между сборными России и Хорватии основное и добавочное время завершилось со счетом 2:2, автором одного из голов в ворота россиян стал Вида. В серии пенальти более точными оказались хорватские футболисты, игра завершилась со счетом 4:3.
Сборная Хорватии вышла в полуфинал мундиаля и 11 июля сыграет со сборной Англии.
Из сообщения организации: «Хорватский футбольный союз хотел бы объявить о том, что Огнен Вукоевич больше не является членом делегации сборной Хорватии по футболу. Хорватский футбольный союз лишил его аккредитации чемпионата мира и приносит извинения перед российской общественностью за его поступок».
Вукоевич лично принес извинения и подчеркнул, что в его словах не было никакой подоплеки.
Огнен Вукоевич, член делегации национальной сборной Хорватии: «Я понимаю и уважаю решение Хорватского футбольного союза и не хотел бы быть бременем для сборной перед важным полуфинальным матчем чемпионата мира. В моих словах не было никакой политической подоплеки, хотел только поблагодарить своих украинских друзей из „Динамо“, благодаря которым я нахожусь на чемпионате мира. Я понимаю, что мои слова можно интерпретировать по-разному, если они задели россиян, я приношу им свои извинения».
Другой участник скандала — действующий защитник хорватской сборной Домагой Вида — отделался предупреждением ФИФА. Его жест был расценен как неспортивное поведение, противоречащее принципам честной игры.
Напомним, скандал разгорелся после того, как в Сети появилось видео с участием Домагоя Виды и тренером команды Огненом Вукоевичем, снятое после матча со сборной России. На записи Вида кричит: «Слава Украине!», — а Вукоевич заявляет, что посвящает победу хорватов Украине. Ранее оба футболиста выступали за киевское «Динамо».
В матче ЧМ-2018 между сборными России и Хорватии основное и добавочное время завершилось со счетом 2:2, автором одного из голов в ворота россиян стал Вида. В серии пенальти более точными оказались хорватские футболисты, игра завершилась со счетом 4:3.
Сборная Хорватии вышла в полуфинал мундиаля и 11 июля сыграет со сборной Англии.
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