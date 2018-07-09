    Хорватия отстранила Вукоевича от ЧМ-2018 за видео со словами «слава Украине»

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Рамиль Ситдиков
    Хорватия отстранила Вукоевича от <nobr>ЧМ-2018</nobr> за видео со словами «слава Украине»

    Хорватия отстранила Вукоевича от ЧМ-2018 за видео со словами «слава Украине»

    Хорватия отстранила Вукоевича от <nobr>ЧМ-2018</nobr> за видео со словами «слава Украине»
  • Фото: РИА Новости © 2018, Рамиль Ситдиков

    • Хорватский футбольный союз отстранил члена делегации сборной Огнена Вукоевича от чемпионата мира по футболу 2018 года.

    Об отстранении Огнена Вукоевича, который на видеозаписи с футболистом Домагоем Видой заявил, что посвящает Украине победу над российской сборной, сообщает пресс-служба Хорватского футбольного союза.

    Из сообщения организации: «Хорватский футбольный союз хотел бы объявить о том, что Огнен Вукоевич больше не является членом делегации сборной Хорватии по футболу. Хорватский футбольный союз лишил его аккредитации чемпионата мира и приносит извинения перед российской общественностью за его поступок».

    Вукоевич лично принес извинения и подчеркнул, что в его словах не было никакой подоплеки.

    Огнен Вукоевич, член делегации национальной сборной Хорватии: «Я понимаю и уважаю решение Хорватского футбольного союза и не хотел бы быть бременем для сборной перед важным полуфинальным матчем чемпионата мира. В моих словах не было никакой политической подоплеки, хотел только поблагодарить своих украинских друзей из „Динамо“, благодаря которым я нахожусь на чемпионате мира. Я понимаю, что мои слова можно интерпретировать по-разному, если они задели россиян, я приношу им свои извинения».

    Другой участник скандала — действующий защитник хорватской сборной Домагой Вида — отделался предупреждением ФИФА. Его жест был расценен как неспортивное поведение, противоречащее принципам честной игры.

    смотретьХорватский футболист посвятил Украине победу над сборной России
    Хорватский футболист посвятил Украине победу над сборной России
    Напомним, скандал разгорелся после того, как в Сети появилось видео с участием Домагоя Виды и тренером команды Огненом Вукоевичем, снятое после матча со сборной России. На записи Вида кричит: «Слава Украине!», — а Вукоевич заявляет, что посвящает победу хорватов Украине. Ранее оба футболиста выступали за киевское «Динамо».

    смотретьРоссия — Хорватия: яркие моменты невероятного матча
    Россия — Хорватия: яркие моменты невероятного матча
    В матче ЧМ-2018 между сборными России и Хорватии основное и добавочное время завершилось со счетом 2:2, автором одного из голов в ворота россиян стал Вида. В серии пенальти более точными оказались хорватские футболисты, игра завершилась со счетом 4:3.

    Сборная Хорватии вышла в полуфинал мундиаля и 11 июля сыграет со сборной Англии.

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