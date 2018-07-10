    Харви Вайнштейна доставили в суд в наручниках. Голливуд, США, знаменитости, изнасилования, скандалы, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВХарви Вайнштейна доставили в суд в наручниках

    Харви Вайнштейна доставили в суд в наручниках

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    Харви Вайнштейна доставили в суд в наручниках

    Харви Вайнштейна доставили в суд в наручниках

    Харви Вайнштейна доставили в суд в наручниках

      Знаменитого голливудского продюсера Харви Вайнштейна в наручниках доставили в суд Манхэттена для предъявления новых обвинений в сексуальном насилии.

      Прокурор сообщил, что ещё одна женщина объявила себя жертвой сексуального насилия со стороны известного кинопродюсера. Имя пострадавшей держится в секрете. Известно только, что речь идет о совершении сексуального преступления в 2006 году. Сам Вайнштейн все обвинения отрицает.

      После заседания подсудимого отпустили домой, поскольку еще в конце мая адвокаты добились освобождения Вайнштейна под залог в размере 1 млн долларов. Если Вайнштейна признают виновным, ему грозит пожизненное заключение.

      смотретьВ США начался суд над Харви Вайнштейном
      В США начался суд над Харви Вайнштейном
      Напомним, карьера одного из самых влиятельных людей Голливуда пошла под откос осенью прошлого года. Больше 30 женщин, включая известных актрис, обвинили продюсера в сексуальных домогательствах. Из-за скандала он был вынужден уйти из киноиндустрии. В Голливуде по мотивам событий вокруг Вайнштейна планируют снять фильм ужасов и поставить пьесу по этой теме.

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