Харви Вайнштейна доставили в суд в наручниках

Знаменитого голливудского продюсера Харви Вайнштейна в наручниках доставили в суд Манхэттена для предъявления новых обвинений в сексуальном насилии.
Прокурор сообщил, что ещё одна женщина объявила себя жертвой сексуального насилия со стороны известного кинопродюсера. Имя пострадавшей держится в секрете. Известно только, что речь идет о совершении сексуального преступления в 2006 году. Сам Вайнштейн все обвинения отрицает.
После заседания подсудимого отпустили домой, поскольку еще в конце мая адвокаты добились освобождения Вайнштейна под залог в размере 1 млн долларов. Если Вайнштейна признают виновным, ему грозит пожизненное заключение.
Напомним, карьера одного из самых влиятельных людей Голливуда пошла под откос осенью прошлого года. Больше 30 женщин, включая известных актрис, обвинили продюсера в сексуальных домогательствах. Из-за скандала он был вынужден уйти из киноиндустрии. В Голливуде по мотивам событий вокруг Вайнштейна планируют снять фильм ужасов и поставить пьесу по этой теме.
После заседания подсудимого отпустили домой, поскольку еще в конце мая адвокаты добились освобождения Вайнштейна под залог в размере 1 млн долларов. Если Вайнштейна признают виновным, ему грозит пожизненное заключение.
Напомним, карьера одного из самых влиятельных людей Голливуда пошла под откос осенью прошлого года. Больше 30 женщин, включая известных актрис, обвинили продюсера в сексуальных домогательствах. Из-за скандала он был вынужден уйти из киноиндустрии. В Голливуде по мотивам событий вокруг Вайнштейна планируют снять фильм ужасов и поставить пьесу по этой теме.
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