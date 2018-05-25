ЧП. Расследование <sup><small>16+</small></sup>
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ЧП. Расследование 16+
25 мая, 19:00
Встреча Путина с журналистами
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    Продюсер Вайнштейн добровольно явился в полицию. Голливуд, знаменитости, скандалы, США. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПродюсер Вайнштейн добровольно явился в полицию

    Продюсер Вайнштейн добровольно явился в полицию

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    Продюсер Вайнштейн добровольно явился в полицию

    Продюсер Вайнштейн добровольно явился в полицию

    Продюсер Вайнштейн добровольно явился в полицию

      Харви Вайнштейн, голливудский продюсер, оказавшийся в центре громкого сексуального скандала, добровольно явился в полицию, где ему предъявят обвинения в изнасиловании.

      Однако, как пишет The New York Times, арест ему не грозит. По данным журналистов, он уже договорился с властями о залоге в миллион долларов и согласился носить браслет, отслеживающий перемещения.

      Осенью 2017 года в американской прессе появились материалы о том, что Вайнштейн на протяжении десятилетий домогался к актрисам. О сексуальном насилии заявили такие звезды как Анжелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек. Эти журналистские расследования не только стоили продюсеру карьеры и собственной компании, но и положили начало целой череде сексуальных скандалов в США и Европе.

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