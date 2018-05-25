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    CNN: Вайнштейну предъявят обвинение в изнасиловании с отягчающими обстоятельствами

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    CNN: Вайнштейну предъявят обвинение в изнасиловании с отягчающими обстоятельствами

    CNN: Вайнштейну предъявят обвинение в изнасиловании с отягчающими обстоятельствами

    Телеканал CNN сообщил о намерении прокуратуры нью-йоркского района Манхэттен обвинить скандально известного кинопродюсера Харви Вайнштейна в изнасиловании.

    Осведомленный источник сообщил телеканалу, что 25 мая Вайнштейн должен явиться в полицию, где ему предъявят обвинения в изнасиловании первой степени (с отягчающими обстоятельствами) одной пострадавшей и в сексуальном насилии первой степени в отношении еще одной женщины.

    Ранее ожидалось, что прокуратура ограничится менее серьезными обвинениями в домогательствах.



    По данным газеты The New York Times, Вайнштейн уже договорился о залоге в 1 миллион долларов и согласился носить специальное мониторинговое устройство. Его передвижения будут ограничены: ему придется сдать паспорт и отказаться от зарубежных поездок.

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