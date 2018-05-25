CNN: Вайнштейну предъявят обвинение в изнасиловании с отягчающими обстоятельствами

Harvey Weinstein will be charged with raping one woman and forcing another to perform oral sex on him, source says https://t.co/X0luISVN6z pic.twitter.com/g0Djn4n01e — CNN (@CNN) May 25, 2018

Осведомленный источник сообщил телеканалу, что 25 мая Вайнштейн должен явиться в полицию, где ему предъявят обвинения в изнасиловании первой степени (с отягчающими обстоятельствами) одной пострадавшей и в сексуальном насилии первой степени в отношении еще одной женщины.Ранее ожидалось, что прокуратура ограничится менее серьезными обвинениями в домогательствах.По данным газеты The New York Times, Вайнштейн уже договорился о залоге в 1 миллион долларов и согласился носить специальное мониторинговое устройство. Его передвижения будут ограничены: ему придется сдать паспорт и отказаться от зарубежных поездок.