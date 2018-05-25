Харви Вайнштейна освободили под залог в $1 млн

Обвиненный в изнасиловании и совершении других преступлений на сексуальной почве американский продюсер Харви Вайнштейн предстал в пятницу перед судом в
нью-йоркском районе Манхэттен. Он был освобожден под залог в размере 1 млн долларов.
Ранее правоохранительные органы Нью-Йорка арестовали Вайнштейна, предъявив ему обвинения в изнасиловании и других криминальных действиях сексуального характера. Продюсер явился в полицейский участок добровольно, после чего его в наручниках доставили в суд.
Как сообщает агентство Associated Press, в ходе слушаний Вайнштейну были зачитаны обвинения в официальном порядке. Как заявил на заседании представитель прокуратуры, продюсер «пользовался своими деньгами и властью для того, чтобы вовлекать женщин в такие ситуации, в которых он мог бы совершать в их отношении насильственные действия сексуального характера».
Суд установил в его отношении залог в размере 1 млн долларов наличными. По данным агентства, Вайнштейн выплатил указанную сумму, после чего покинул здание суда. Продюсеру придется носить специальное устройство, отслеживающее его местонахождение. Кроме того, ему будет запрещено путешествовать за пределы штатов Нью-Йорк и Коннектикут.
Как заявил адвокат подсудимого Бен Брафман, продюсер не намерен признавать свою вину в ходе дальнейшего процесса и надеется, что суд снимет с него все обвинения, которые он отрицает. Дата следующих слушаний по данному делу назначена на 30 июля.
Как сообщает агентство Associated Press, в ходе слушаний Вайнштейну были зачитаны обвинения в официальном порядке. Как заявил на заседании представитель прокуратуры, продюсер «пользовался своими деньгами и властью для того, чтобы вовлекать женщин в такие ситуации, в которых он мог бы совершать в их отношении насильственные действия сексуального характера».
Суд установил в его отношении залог в размере 1 млн долларов наличными. По данным агентства, Вайнштейн выплатил указанную сумму, после чего покинул здание суда. Продюсеру придется носить специальное устройство, отслеживающее его местонахождение. Кроме того, ему будет запрещено путешествовать за пределы штатов Нью-Йорк и Коннектикут.
Как заявил адвокат подсудимого Бен Брафман, продюсер не намерен признавать свою вину в ходе дальнейшего процесса и надеется, что суд снимет с него все обвинения, которые он отрицает. Дата следующих слушаний по данному делу назначена на 30 июля.
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