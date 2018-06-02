О домогательствах Вайнштейна снимут фильм ужасов

Режиссер Брайан Де Пальма планирует снять хоррор о сексуальном насилии в киноиндустрии.
Американский режиссер Брайан Де Пальма, автор фильмов «Кэрри», «Неприкасаемые», «Лицо со шрамом», рассказал о планах снять фильм по мотивам истории продюсера Харви Вайнштейна. об этом сообщает Би-би-си.
Напомним, Вайнштейн находится под судом, его обвиняют в изнасиловании и совершении других преступлений на сексуальной почве. Осенью 2017 года несколько знаменитых актрис заявили, что Вайнштейн на протяжении нескольких лет до них домогался. После этих заявлений начались журналистские расследования, которые не только стоили продюсеру карьеры и собственной компании, но и положили начало целой череде секс-скандалов в США и Европе.
Сейчас Вайнштейн отпущен на свободу под залог в размере 1 млн долларов.
Де Пальма сообщил, что о подобных историях, которые стали известны из-за этого скандала, он слышал на протяжении нескольких лет. На их основе режиссер хочет снять фильм ужасов. В фильме будет действовать насильник, а все события будут происходить с людьми, работающими в индустрии кино, рассказал Де Пальма. Режиссер уточнил, что главного героя не будут звать Харви Вайнштейн.
Брайан Де Пальма, кинорежиссер: «Я очень пристально следил за этой историей и я знаю многих людей, которые оказались вовлечены в этот скандал… Я всегда очень резко реагировал на подобные поступки кого-либо».
Напомним, Вайнштейн находится под судом, его обвиняют в изнасиловании и совершении других преступлений на сексуальной почве. Осенью 2017 года несколько знаменитых актрис заявили, что Вайнштейн на протяжении нескольких лет до них домогался. После этих заявлений начались журналистские расследования, которые не только стоили продюсеру карьеры и собственной компании, но и положили начало целой череде секс-скандалов в США и Европе.
Сейчас Вайнштейн отпущен на свободу под залог в размере 1 млн долларов.
Де Пальма сообщил, что о подобных историях, которые стали известны из-за этого скандала, он слышал на протяжении нескольких лет. На их основе режиссер хочет снять фильм ужасов. В фильме будет действовать насильник, а все события будут происходить с людьми, работающими в индустрии кино, рассказал Де Пальма. Режиссер уточнил, что главного героя не будут звать Харви Вайнштейн.
Брайан Де Пальма, кинорежиссер: «Я очень пристально следил за этой историей и я знаю многих людей, которые оказались вовлечены в этот скандал… Я всегда очень резко реагировал на подобные поступки кого-либо».
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