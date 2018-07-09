Эрдоган вступил в должность президента Турции

Переизбранный президент Турции принес присягу в парламенте страны. С сегодняшнего дня Турция становится президентской республикой.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который был переизбран на пост главы государства, принес присягу в парламенте страны в присутствии членов правительства и депутатов.
После принесения присяги Эрдоган отправился в мавзолей основателя Турецкой Республики Ататюрка, а затем — в резиденцию главы государства, передает РИА Новости. В 18:00 по Москве в резиденции началась церемония инаугурации, на которую приглашены 5 тысяч гостей, включая глав двух десятков государств. Российскую делегацию возглавил премьер-министр страны Дмитрий Медведев.
Эрдоган победил на досрочных президентских выборах в Турции, которые прошли 25 июня, с результатом 52,2% голосов. С вступлением Эрдогана в должность Турция изменит государственный строй: из парламентской республики она станет президентской. Должность премьер-министра будет упразднена, а назначать высокопоставленных чиновников будет президент.
Кроме того, ожидается, что сегодня Эрдоган отменит режим чрезвычайного положения, который действовал с июля 2016 года, когда в Турции была предпринята неудавшаяся попытка государственного переворота.
После принесения присяги Эрдоган отправился в мавзолей основателя Турецкой Республики Ататюрка, а затем — в резиденцию главы государства, передает РИА Новости. В 18:00 по Москве в резиденции началась церемония инаугурации, на которую приглашены 5 тысяч гостей, включая глав двух десятков государств. Российскую делегацию возглавил премьер-министр страны Дмитрий Медведев.
Эрдоган победил на досрочных президентских выборах в Турции, которые прошли 25 июня, с результатом 52,2% голосов. С вступлением Эрдогана в должность Турция изменит государственный строй: из парламентской республики она станет президентской. Должность премьер-министра будет упразднена, а назначать высокопоставленных чиновников будет президент.
Кроме того, ожидается, что сегодня Эрдоган отменит режим чрезвычайного положения, который действовал с июля 2016 года, когда в Турции была предпринята неудавшаяся попытка государственного переворота.
Комментарии