Медведев возглавит российскую делегацию на церемонии инаугурации Эрдогана

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев возглавит российскую делегацию на церемонии инаугурации президента Турции 9 июля в Анкаре.
Пресс-служба правительства РФ: «По поручению президента России Владимира Путина 9 июля председатель правительства Дмитрий Медведев посетит Турцию для участия в церемонии инаугурации президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана».
На этой неделе в Турции были обнародованы окончательные результаты выборов президента страны, прошедших 24 июня. Согласно этим данным, победу одержал действующий президент Турции, за которого было отдано 52,59% или 26,33 млн голосов. С переизбранием Эрдогана поздравил Владимир Путин.
На этой неделе в Турции были обнародованы окончательные результаты выборов президента страны, прошедших 24 июня. Согласно этим данным, победу одержал действующий президент Турции, за которого было отдано 52,59% или 26,33 млн голосов. С переизбранием Эрдогана поздравил Владимир Путин.
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