    Медведев возглавит российскую делегацию на церемонии инаугурации Эрдогана

    комментировать

    Медведев возглавит российскую делегацию на церемонии инаугурации Эрдогана

    Медведев возглавит российскую делегацию на церемонии инаугурации Эрдогана

    Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев возглавит российскую делегацию на церемонии инаугурации президента Турции 9 июля в Анкаре.

    Пресс-служба правительства РФ: «По поручению президента России Владимира Путина 9 июля председатель правительства Дмитрий Медведев посетит Турцию для участия в церемонии инаугурации президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана».

    смотретьПутин поздравил Эрдогана с переизбранием на президентский пост
    Путин поздравил Эрдогана с переизбранием на президентский пост
    На этой неделе в Турции были обнародованы окончательные результаты выборов президента страны, прошедших 24 июня. Согласно этим данным, победу одержал действующий президент Турции, за которого было отдано 52,59% или 26,33 млн голосов. С переизбранием Эрдогана поздравил Владимир Путин.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru