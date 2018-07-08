Власти Турции уволили более 18 тысяч госслужащих

В Турции по решению властей уволены со службы более 18 тысяч сотрудников различных ведомств и министерств.
Об этом сообщается в правительственном указе, опубликованном в официальном вестнике Resmi Gazete. Указ имеет силу закона, так как в стране до сих пор действует режим чрезвычайного положения, который был введен после попытки государственного переворота в июле 2016 года.
Согласно документу, под сокращение попали 18 632 человека, закрыты 12 неправительственных организаций, три газеты и один телеканал. Наибольшее число сотрудников — почти девять тысяч человек — лишились работы в Главном управлении безопасности страны. В сухопутных силах уволены 3077 офицеров и военнослужащих младшего командного состава, на флоте — 1126 человек, в ВВС — 1949. Жандармерия лишилась 649 офицеров и младших командиров, а в системе Минюста без работы остались 1052 сотрудника.
Кроме того, потеряли должности восемь заместителей губернаторов и других высокопоставленных чиновников. Уволены также 199 академиков.
Всего после подавления попытки переворота в Турции уволены почти 160 тысяч госслужащих, около 50 тысяч человек были арестованы.
Напомним, в ночь с 15 на 16 июля 2016 года группа мятежников предприняла попытку военного переворота в Турции. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.
Согласно документу, под сокращение попали 18 632 человека, закрыты 12 неправительственных организаций, три газеты и один телеканал. Наибольшее число сотрудников — почти девять тысяч человек — лишились работы в Главном управлении безопасности страны. В сухопутных силах уволены 3077 офицеров и военнослужащих младшего командного состава, на флоте — 1126 человек, в ВВС — 1949. Жандармерия лишилась 649 офицеров и младших командиров, а в системе Минюста без работы остались 1052 сотрудника.
Кроме того, потеряли должности восемь заместителей губернаторов и других высокопоставленных чиновников. Уволены также 199 академиков.
Всего после подавления попытки переворота в Турции уволены почти 160 тысяч госслужащих, около 50 тысяч человек были арестованы.
Напомним, в ночь с 15 на 16 июля 2016 года группа мятежников предприняла попытку военного переворота в Турции. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.
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