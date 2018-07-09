Дерипаска отсудил у Насти Рыбки полмиллиона рублей

Усть-Лабинский районный суд в Краснодарском крае удовлетворил гражданский иск бизнесмена Олега Дерипаски к Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка) и так называемому секс-тренеру Александру Кириллову (Алекс Лесли).
Настя Рыбка и Алекс Лесли должны будут выплатить Олегу Дерипаске по 500 тысяч рублей в качестве моральной компенсации. Такое решение вынес суд, сообщил «Интерфаксу» адвокат истца Алексей Мельников.
Решение суда пока не вступило в законную силу. У сторон есть 30 суток для его обжалования.
Напомним, что 28 февраля Олег Дерипаска обратился в Усть-Лабинской суд с иском к Анастасии Вашукевич и Александру Кириллову из-за того, что они без его согласия разместили в соцсетях материалы, касающиеся личной жизни предпринимателя.
А весной Рыбку, Лесли и еще восьмерых человек задержали на тайском курорте за организацию «института сексуальных наук». По данным следствия, они использовали комнату в гостинице в Паттайе, чтобы «обучать соотечественников сексуальным техникам». Троих фигурантов дела — россиян и гражданина Белоруссии — уже оштрафовали и принудительно выслали из страны. Кроме нелегальной трудовой деятельности, Лесли и Рыбку обвиняют в сутенерстве. Сейчас оба заключены под стражу.
Решение суда пока не вступило в законную силу. У сторон есть 30 суток для его обжалования.
Напомним, что 28 февраля Олег Дерипаска обратился в Усть-Лабинской суд с иском к Анастасии Вашукевич и Александру Кириллову из-за того, что они без его согласия разместили в соцсетях материалы, касающиеся личной жизни предпринимателя.
А весной Рыбку, Лесли и еще восьмерых человек задержали на тайском курорте за организацию «института сексуальных наук». По данным следствия, они использовали комнату в гостинице в Паттайе, чтобы «обучать соотечественников сексуальным техникам». Троих фигурантов дела — россиян и гражданина Белоруссии — уже оштрафовали и принудительно выслали из страны. Кроме нелегальной трудовой деятельности, Лесли и Рыбку обвиняют в сутенерстве. Сейчас оба заключены под стражу.
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