Рыбку и Лесли заключили под стражу после предъявления новых обвинений

Организатору скандальных
секс-тренингов Алексу Лесли и его ученице Насте Рыбке предъявили обвинения в нарушении сразу трех законов Таиланда.
Платные занятия по раскрепощению личности правоохранители Таиланда расценили как сутенерство. Полицейские выяснили, сколько человек посещали курсы и сколько им преподавали. Полученные данные позволили возбудить уголовное дело об организации преступного сообщества и сговоре. Все эти статьи подразумевают длительное заключение. Менее строгое наказание грозит тем, кто только начал изучать философию свободных взаимоотношений. Скорее всего, посетители тренингов отделаются материальным наказанием.
Суд избрал для Лесли и Рыбки меру пресечения в виде заключения под стражу.
Напомним, вместе с Лесли и Рыбкой в феврале этого года были задержаны еще восемь человек, троих из них — россиян и гражданина Белоруссии — уже оштрафовали и принудительно выслали из страны.
Судебное заседание по «старому» делу Лесли и Рыбки по обвинению в нелегальной предпринимательской и трудовой деятельности состоится, как и было запланировано, 17 апреля, уточняет РИА Новости.
Суд избрал для Лесли и Рыбки меру пресечения в виде заключения под стражу.
Напомним, вместе с Лесли и Рыбкой в феврале этого года были задержаны еще восемь человек, троих из них — россиян и гражданина Белоруссии — уже оштрафовали и принудительно выслали из страны.
Судебное заседание по «старому» делу Лесли и Рыбки по обвинению в нелегальной предпринимательской и трудовой деятельности состоится, как и было запланировано, 17 апреля, уточняет РИА Новости.
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