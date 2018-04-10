Настю Рыбку обвинили в групповом сутенерстве в Таиланде

Полиция Паттайи получила постановления на задержание Александра Кириллова (Алекс Лесли), Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка) и других участников нелегального
«секс-тренинга» по подозрению в организации проституции.
Как сообщил адвокат, официально обвинение звучит так: «предоставление услуг по удовлетворению полового желания с помощью третьих лиц, вовлеченных в предоставление таковых услуг с их согласия, в составе преступной группы». Сейчас по этому делу идет дознание.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, сегодня Лесли, Рыбку и других арестованных за нелегальный «секс-тренинг» перевезут из Бангкока в тюрьму Паттайи. Уже выдано постановление на задержание всех участников группы Лесли по новому подозрению.
Напомним, 10 участников «секс-тренинга», среди которых оказались Настя Рыбка и Алекс Лесли, получившие известность после публикаций о личной жизни Олега Дерипаски, были задержаны в феврале в Таиланде. Изначально им грозила лишь депортация инкриминировали работу без разрешения и незаконное пребывание на территории страны.
Однако позднее к этому прибавились новые обвинения. Речь, в частности, идет о производстве и распространении непристойного видеоконтента. Также сообщалось, что Рыбка и Лесли могут стать соучастниками по делу о попытке изнасилования, однако позднее формулировку изменили на «сексуальные домогательства в физической форме».
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, сегодня Лесли, Рыбку и других арестованных за нелегальный «секс-тренинг» перевезут из Бангкока в тюрьму Паттайи. Уже выдано постановление на задержание всех участников группы Лесли по новому подозрению.
Напомним, 10 участников «секс-тренинга», среди которых оказались Настя Рыбка и Алекс Лесли, получившие известность после публикаций о личной жизни Олега Дерипаски, были задержаны в феврале в Таиланде. Изначально им грозила лишь депортация инкриминировали работу без разрешения и незаконное пребывание на территории страны.
Однако позднее к этому прибавились новые обвинения. Речь, в частности, идет о производстве и распространении непристойного видеоконтента. Также сообщалось, что Рыбка и Лесли могут стать соучастниками по делу о попытке изнасилования, однако позднее формулировку изменили на «сексуальные домогательства в физической форме».
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