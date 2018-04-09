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    Настя Рыбка может получить срок за непристойное видео

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    Настя Рыбка может получить срок за непристойное видео

    Настя Рыбка может получить срок за непристойное видео

    Настя Рыбка может получить срок за непристойное видео
  • Фото: Associated Press © 2018, Gemunu Amarasinghe

    • Александру Кириллову (Алекс Лесли) и Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка) в Таиланде могут предъявить новые обвинения, рассказал адвокат.

    По словам юриста, Лесли, Рыбку и других участников нелегального «секс-тренинга» могут наказать за производство и распространение непристойного видеоконтента в Интернете.

    Адвокат не стал уточнять о каких именно кадрах идет речь, отметив, что действия Рыбки и Лесли подпадают под статью о производстве и распространении порнографических или оскорбительных материалов.

    В случае с порнографией в Таиланде такие преступления караются тюремным сроком до пяти лет. В случае же с непристойными и оскорбительными материалами речь идет о трех годах заключения со штрафом в размере до 60 тыс. таиландских бат (около 2 тыс. долларов), передает РИА Новости.

    смотретьУчастники секс-тренингов Алекса Лесли рассказали о его непристойных заданиях
    Участники секс-тренингов Алекса Лесли рассказали о его непристойных заданиях
    Напомним, в феврале в Таиланде были задержаны 10 участников «секс-тренинга» , среди которых оказались Настя Рыбка и Алекс Лесли, получившие известность после публикаций о личной жизни Олега Дерипаски. Задержанным инкриминировали работу без разрешения и незаконное пребывание на территории страны, за что им грозила депортация.

    Однако позднее стало известно, что в отношении одного из задержанных могут возбудить дело об изнасиловании и организации проституции. При этом сообщалось, что Кириллова и Вашукевич могут привлечь как соучастников. В этом случае им будет грозить до 20 лет тюрьмы.

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