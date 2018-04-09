Настя Рыбка может получить срок за непристойное видео

Александру Кириллову (Алекс Лесли) и Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка) в Таиланде могут предъявить новые обвинения, рассказал адвокат.
По словам юриста, Лесли, Рыбку и других участников нелегального «секс-тренинга» могут наказать за производство и распространение непристойного видеоконтента в Интернете.
Адвокат не стал уточнять о каких именно кадрах идет речь, отметив, что действия Рыбки и Лесли подпадают под статью о производстве и распространении порнографических или оскорбительных материалов.
В случае с порнографией в Таиланде такие преступления караются тюремным сроком до пяти лет. В случае же с непристойными и оскорбительными материалами речь идет о трех годах заключения со штрафом в размере до 60 тыс. таиландских бат (около 2 тыс. долларов), передает РИА Новости.
Напомним, в феврале в Таиланде были задержаны 10 участников «секс-тренинга» , среди которых оказались Настя Рыбка и Алекс Лесли, получившие известность после публикаций о личной жизни Олега Дерипаски. Задержанным инкриминировали работу без разрешения и незаконное пребывание на территории страны, за что им грозила депортация.
Однако позднее стало известно, что в отношении одного из задержанных могут возбудить дело об изнасиловании и организации проституции. При этом сообщалось, что Кириллова и Вашукевич могут привлечь как соучастников. В этом случае им будет грозить до 20 лет тюрьмы.
Адвокат не стал уточнять о каких именно кадрах идет речь, отметив, что действия Рыбки и Лесли подпадают под статью о производстве и распространении порнографических или оскорбительных материалов.
В случае с порнографией в Таиланде такие преступления караются тюремным сроком до пяти лет. В случае же с непристойными и оскорбительными материалами речь идет о трех годах заключения со штрафом в размере до 60 тыс. таиландских бат (около 2 тыс. долларов), передает РИА Новости.
Напомним, в феврале в Таиланде были задержаны 10 участников «секс-тренинга» , среди которых оказались Настя Рыбка и Алекс Лесли, получившие известность после публикаций о личной жизни Олега Дерипаски. Задержанным инкриминировали работу без разрешения и незаконное пребывание на территории страны, за что им грозила депортация.
Однако позднее стало известно, что в отношении одного из задержанных могут возбудить дело об изнасиловании и организации проституции. При этом сообщалось, что Кириллова и Вашукевич могут привлечь как соучастников. В этом случае им будет грозить до 20 лет тюрьмы.
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