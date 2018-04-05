Насте Рыбке грозит 20 лет тюрьмы по делу об изнасиловании в Таиланде

Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка) и Александру Кириллову (Алексу Лесли) может грозить от 3 до 20 лет тюрьмы по новым обвинениям.
Ранее стало известно, что в Таиланде против гражданина Белоруссии Игоря Кучерявенко, который был задержан вместе с Рыбкой, Лесли и другими участниками незаконного «секс-тренинга», могут возбудить дело об изнасиловании и организации проституции. Остальных же фигурантов дела могут привлечь как соучастников.
Уголовный кодекс Таиланда предусматривает тюремное заключение сроком до 20 лет по статье об изнасиловании. Организация проституции же карается заключением сроком до 10 лет.
То есть главный обвиняемый суммарно может получить от 5 до 30 лет тюрьмы. Для сообщников же предусмотрено наказание в виде двух третей от срока, к которому приговаривается основной обвиняемый, отмечает РИА Новости.
Напомним, в феврале в Таиланде были задержаны 10 «секс-инструкторов», среди которых оказались Вашукевич и Кириллова, получившие известность после публикаций о личной жизни Олега Дерипаски. Изначально им грозила депортация за работу без разрешения и незаконное пребывание на территории страны. При этом адвокат сообщал, что Кириллов и Вашукевич готовы признать свою вину.
Уголовный кодекс Таиланда предусматривает тюремное заключение сроком до 20 лет по статье об изнасиловании. Организация проституции же карается заключением сроком до 10 лет.
То есть главный обвиняемый суммарно может получить от 5 до 30 лет тюрьмы. Для сообщников же предусмотрено наказание в виде двух третей от срока, к которому приговаривается основной обвиняемый, отмечает РИА Новости.
Напомним, в феврале в Таиланде были задержаны 10 «секс-инструкторов», среди которых оказались Вашукевич и Кириллова, получившие известность после публикаций о личной жизни Олега Дерипаски. Изначально им грозила депортация за работу без разрешения и незаконное пребывание на территории страны. При этом адвокат сообщал, что Кириллов и Вашукевич готовы признать свою вину.
Комментарии