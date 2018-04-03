Пойманные в Таиланде Рыбка и Лесли готовы признать свою вину

Суд по делу Анастасии Вашукевич, известной как Настя Рыбка, Александра Кириллова (Алекс Лесли) и еще пятерых обвиняемых в проведении незаконного
«секс-тренинга» в Таиланде может состояться 11 апреля.
Как рассказал РИА Новости адвокат Саттхапхон Сийоха, в ведущий дело, суд состоится в Паттайе, куда обвиняемых привезут из Бангкока.
Саттхапхон Сийоха, адвокат: «Мне не удалось убедить иммиграционную полицию привезти обвиняемых из Бангкока сегодня или завтра. Наиболее вероятно, что их привезут в Паттайю 11 апреля, и тогда же состоится судебное заседание».
Адвокат также сообщил, Рыбка и Лесли готовы признать вину по предъявленным им обвинениям в осуществлении нелегальной предпринимательской и трудовой деятельности в Таиланде. В связи с этим судебные процедуры могут быть ускорены. По словам адвоката, обвинительное заключение прокуратуры по делу готово и уже передано в суд. Изначально суд назначал слушание по делу на 17 апреля.
Напомним, в феврале в Таиланде задержали 10 секс-инструкторов из России, среди которых были Рыбка и Александр Кириллов (Алекс Лесли), получившие известность после того, как разместили в соцсетях информацию о личной жизни бизнесмена Олега Дерипаски. После этого бизнесмен подал на Лесли и Рыбку в суд.
Иммиграционная полиция Таиланда подтвердила, что намерена депортировать и внести их в черные списки. По последним данным, Кириллов и Вашукевич уже доставлены в Бангкок и помещены в изолятор Иммиграционного бюро Таиланда. После судебного слушания их должны отправить на родину: Кириллова — в Россию, а Вашукевич — в Белоруссию.
Саттхапхон Сийоха, адвокат: «Мне не удалось убедить иммиграционную полицию привезти обвиняемых из Бангкока сегодня или завтра. Наиболее вероятно, что их привезут в Паттайю 11 апреля, и тогда же состоится судебное заседание».
Адвокат также сообщил, Рыбка и Лесли готовы признать вину по предъявленным им обвинениям в осуществлении нелегальной предпринимательской и трудовой деятельности в Таиланде. В связи с этим судебные процедуры могут быть ускорены. По словам адвоката, обвинительное заключение прокуратуры по делу готово и уже передано в суд. Изначально суд назначал слушание по делу на 17 апреля.
Напомним, в феврале в Таиланде задержали 10 секс-инструкторов из России, среди которых были Рыбка и Александр Кириллов (Алекс Лесли), получившие известность после того, как разместили в соцсетях информацию о личной жизни бизнесмена Олега Дерипаски. После этого бизнесмен подал на Лесли и Рыбку в суд.
Иммиграционная полиция Таиланда подтвердила, что намерена депортировать и внести их в черные списки. По последним данным, Кириллов и Вашукевич уже доставлены в Бангкок и помещены в изолятор Иммиграционного бюро Таиланда. После судебного слушания их должны отправить на родину: Кириллова — в Россию, а Вашукевич — в Белоруссию.
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