Вице-премьер Италии пообещал добиться закрытия портов для судов с мигрантами

Вице-премьер и глава МВД Италии намерен добиться от ЕС согласия на закрытие итальянских портов для судов с мигрантами.
Министр внутренних дел и вице-премьер Италии Маттео Сальвини намерен добиться от европейских партнеров согласия на закрытие всех итальянских портов для всех международных судов, которые перевозят нелегальных мигрантов. Об этом Сальвини сообщил на своей странице в Facebook.
Маттео Сальвини, вице-премьер Италии: «После того, как удалось остановить корабли неправительственных организаций, в четверг в Инсбруке представлю требование Италии запретить заход в порты Апеннин судов всех международных миссий, сейчас присутствующих в Средиземноморье».
В четверг должно состояться заседание глав МВД стран Евросоюза. В конце июня на саммите ЕС в Брюсселе Италии после долгой дискуссии удалось добиться ограничения числа беженцев, прибывающих в Европу.
Ранее Сальвини уже заявлял о нежелании Италии принимать суда с беженцами и недлегальными мигрантами. Вице-премьер объяснял это тем, что практически все суда идут по Средиземному морю к Апеннинам, так что на Италию фактически ложатся все обязанности по приему мигрантов. Кроме того, Сальвини отмечал, что все эти люди прибываю в Европу незаконно, и, принимая их, Европа фактически поддерживает нелегальный бизнес перевозки мигрантов.
Европейские политики тогда подвергли жесткой критике отказ Рима принимать спасательное судно с мигрантами. Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил Италию в «цинизме и безответственности». Итальянские власти назвали эти заявления лицемерными и потребовали от Парижа извинений. На фоне скандала глава министерства экономики и финансов Италии Джованни Триа даже отменил встречу с французским коллегой Брюно ле Мэром.
Маттео Сальвини, вице-премьер Италии: «После того, как удалось остановить корабли неправительственных организаций, в четверг в Инсбруке представлю требование Италии запретить заход в порты Апеннин судов всех международных миссий, сейчас присутствующих в Средиземноморье».
В четверг должно состояться заседание глав МВД стран Евросоюза. В конце июня на саммите ЕС в Брюсселе Италии после долгой дискуссии удалось добиться ограничения числа беженцев, прибывающих в Европу.
Ранее Сальвини уже заявлял о нежелании Италии принимать суда с беженцами и недлегальными мигрантами. Вице-премьер объяснял это тем, что практически все суда идут по Средиземному морю к Апеннинам, так что на Италию фактически ложатся все обязанности по приему мигрантов. Кроме того, Сальвини отмечал, что все эти люди прибываю в Европу незаконно, и, принимая их, Европа фактически поддерживает нелегальный бизнес перевозки мигрантов.
Европейские политики тогда подвергли жесткой критике отказ Рима принимать спасательное судно с мигрантами. Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил Италию в «цинизме и безответственности». Итальянские власти назвали эти заявления лицемерными и потребовали от Парижа извинений. На фоне скандала глава министерства экономики и финансов Италии Джованни Триа даже отменил встречу с французским коллегой Брюно ле Мэром.
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