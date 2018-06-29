Раскол в ЕС: Евросоюз и Рим 15 часов искали компромисс по мигрантам

Первый день саммита ЕС в Брюсселе показал назревающий раскол в Старом Свете. Дискуссия о разрешении миграционного кризиса длилась 15 часов. В итоге после серьезных разногласий участники все же смогли принять итоговое заявление и согласились ограничить число беженцев, которые прибывают в Европу.
Как сообщает европейский обозреватель НТВ Вадим Глускер, Джузеппе Конте сказал, Джузеппе Конте сделал: итальянский премьер-министр отказался подписывать итоговое соглашение европейского саммита. Беспрецедентный случай за последние 15 лет. В результате консультации экстренно были прерваны, а все пресс-конференции отменены.
Все началось еще накануне утром, когда Джузеппе Конте по прибытии на саммит заявил, что, если Италию что-то в итоговом соглашении не устроит, она воспользуется правом вето. Дескать, Рим не хочет больше в одиночку решать проблемы мигрантов, а Европа лишь обещает, не оказывая реальной помощи.
И вроде Конте достиг своего, но хватило итальянского премьера на ужин и бессонную ночь. Более 10 часов сложнейших переговоров, поиски компромиссов, когда на подмогу итальянскому премьеру бросился президент Макрон, оставив в стороне свою союзницу Ангелу Меркель. В результате текст даже не соглашения, а как написал в своем Twitter премьер Люксембурга, «сделки» по миграции, появился в 5 утра по брюссельскому времени, в 6 утра по Москве. Когда Джузеппе Конте появился перед журналистами, было заметно, что первый для него европейский саммит дался итальянскому премьеру нелегко.
Джузеппе Конте, премьер-министр Италии: «Мы удовлетворены. Это были длительные переговоры, но с сегодняшнего дня Италия больше не одна. Это решение, которое мы приняли вместе с правительством».
Судя по всему, многочасовой прессинг по миграции не дал Джузеппе Конте отстоять и свою другую позицию, а именно применить право вето на продление антироссийских санкций. В результате дискуссия по России была очень короткой, если не считать скомканной, обессиленные европейские лидеры по умолчанию и без всякой дискуссии приняли политическое решение продлить санкции еще на полгода.
Все началось еще накануне утром, когда Джузеппе Конте по прибытии на саммит заявил, что, если Италию что-то в итоговом соглашении не устроит, она воспользуется правом вето. Дескать, Рим не хочет больше в одиночку решать проблемы мигрантов, а Европа лишь обещает, не оказывая реальной помощи.
И вроде Конте достиг своего, но хватило итальянского премьера на ужин и бессонную ночь. Более 10 часов сложнейших переговоров, поиски компромиссов, когда на подмогу итальянскому премьеру бросился президент Макрон, оставив в стороне свою союзницу Ангелу Меркель. В результате текст даже не соглашения, а как написал в своем Twitter премьер Люксембурга, «сделки» по миграции, появился в 5 утра по брюссельскому времени, в 6 утра по Москве. Когда Джузеппе Конте появился перед журналистами, было заметно, что первый для него европейский саммит дался итальянскому премьеру нелегко.
Джузеппе Конте, премьер-министр Италии: «Мы удовлетворены. Это были длительные переговоры, но с сегодняшнего дня Италия больше не одна. Это решение, которое мы приняли вместе с правительством».
Судя по всему, многочасовой прессинг по миграции не дал Джузеппе Конте отстоять и свою другую позицию, а именно применить право вето на продление антироссийских санкций. В результате дискуссия по России была очень короткой, если не считать скомканной, обессиленные европейские лидеры по умолчанию и без всякой дискуссии приняли политическое решение продлить санкции еще на полгода.
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